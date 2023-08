Britney Spears y Sam Asghari: los detalles de su acuerdo prenupcial, en medio de rumores de divorcio

La cantante estadounidense Britney Spears ha vuelto a ser noticia esta semana, tras conocerse su distanciamiento con su esposo Sam Asghari. Reportes de TMZ sugieren que una supuesta infidelidad de ella fue la chispa que llevó a Asghari a presentar la demanda de divorcio, tras solo 14 meses de casados.

En medio de este panorama, surge la duda sobre lo que pasará con la fortuna de la cantante, de 41 años, valorizada en alrededor de 55 millones de dólares. Al respecto, People reveló que Britney tomó medidas para asegurar su patrimonio: un acuerdo prenupcial que impide que Sam toque el dinero que su esposa obtuvo años antes a su matrimonio.

Britney protege su fortuna

En el acuerdo prenupcial que firmó con Sam Asghari, Britney Spears aseguró la protección de su patrimonio y también la exclusión de su esposo de cualquier reclamo sobre su colección de música y la escritura de su hogar conyugal en Thousand Oaks, California.

Sin embargo, otro asunto es el dinero que la cantante ha generado desde el día de su matrimonio, el cual debería ser repartido entre ambos. Según informa US Magazine, se ha acordado que Asghari recibirá "un millón de dólares cada dos años" de su matrimonio, con un límite de diez millones de dólares después de 15 años.

Cabe destacar que antes de su matrimonio con Kevin Federline, Britney Spears firmó un contrato prenupcial en 2004, aconsejada por sus padres, para proteger su riqueza en caso de poner fin a su relación con el bailarín, algo que finalmente ocurrió en 2007.

La boda de Britney y Sam

Britney Spears y Sam Asghari contrajeron matrimonio, luego de cuatro años de relación, en una ceremonia íntima en la residencia de ella, en Los Ángeles. A la cita, asistieron celebridades como Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Donatella Versace, quien además diseñó el vestido de novia.

La intérprete de Oops!...I did it again, Toxic y Gimme more lució un impresionante vestido blanco de escote pronunciado y mangas de hombros caídos, con una silueta clásica y una cola de tres metros. "Diseñar los trajes de boda de Britney y Sam fue algo natural para mí... Una tremenda cantidad de amor fue vertida en cada detalle", compartió Donatella en Instagram.

Escribe en Instagram

En medio de la atención de los medios y sus seguidores, Britney Spears eligió sus redes sociales para compartir un momento íntimo (y desactivó los comentarios). No fue para hablar de su relación con Sam Asghari, sino para anunciar una nueva adquisición: un hermoso caballo con el que posa a orillas del mar.

"¡Comprando un caballo pronto! ¡Hay tantas opciones que es difícil! ¿Qué tal un caballo llamado Sophie y otro llamado Roar? No me puedo decidir. ¿Me debería unir a un equipo y ponerme un sombrero de cowboy rosa? Sea como fuere, creo que encontré mi dulce lugar con Roar”, escribió la cantante junto a una foto suya subida en un caballo y con una gran sonrisa en su rostro.