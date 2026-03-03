"Espero seguir por aquí un buen tiempo": Bruce Campbell, estrella de 'The Evil Dead', lucha contra el cáncer

Bruce Campbell, protagonista de la franquicia The Evil Dead, anunció que fue diagnosticado con una forma de cáncer "incurable". Aunque no precisó qué tipo de neoplasia padece, el actor, de 67 años, señaló que la enfermedad es tratable, tal como detalló en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

"Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una 'oportunidad', así que vamos a decirlo así", escribió al inicio del mensaje. "Estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es 'tratable', no 'curable'. Me disculpo si esto es un shock; para mí también lo fue", añadió.

Campbell sostuvo que no ofrecerá más detalles sobre su diagnóstico y que decidió hacerlo público por motivos profesionales, ya que "algunas cosas tendrán que cambiar". En ese sentido, dijo que las apariciones públicas, convenciones y el trabajo en general pasarán a "un segundo plano frente al tratamiento".

"Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nuevo proyecto Ernie & Emma este otoño", señaló. "Hay varias convenciones este verano que tendré que cancelar. Lo lamento mucho. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano".

Aclaró que no hizo pública la información para "buscar simpatía o consejos", sino para brindar información oficial en caso de que circulen datos falsos. Al finalizar, tranquilizó a sus seguidores asegurándoles que es "un viejo duro de matar"; además, expresó que espera "seguir por aquí un buen tiempo".

La trayectoria de Bruce Campbell Bruce Campbell es famoso por su participación en el clásico de culto de terror de 1981, The Evil Dead, dirigido por Sam Raimi. Desde entonces ha estado vinculado a su papel de Ash Williams en la franquicia, incluso participó en el doblaje de la entrega Evil Dead Rise (2023). Además, figura como productor ejecutivo en la sexta película de la saga, Evil Dead Burn, cuyo estreno está programado para el 24 de julio de 2026. Otros de sus trabajos más destacados:

Cine (Películas destacadas) Bubba Ho-Tep (2002): Interpreta a un anciano Elvis Presley que vive en un asilo y debe enfrentarse a una momia egipcia. Saga Spider-Man (Sam Raimi): Realizó cameos en las tres películas originales. Maniac Cop (1988): Protagoniza este clásico de terror como el oficial Jack Forrest. Sky High (2005): Interpreta al 'Coach' Boomer, el encargado de separar a los héroes de los asistentes en la escuela de superhéroes. My Name Is Bruce (2007): Una comedia meta que él mismo dirigió, donde se interpreta a sí mismo siendo reclutado para luchar contra un monstruo real. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022): Aparece como el vendedor de 'Pizza Poppa' en una de sus colaboraciones más recientes con Sam Raimi.

Series de televisión Burn Notice (2007–2013): Interpretó a Sam Axe, un ex Navy SEAL amante de la cerveza y el mejor amigo del protagonista. Xena: La Princesa Guerrera y Hércules: Tuvo un papel recurrente como Autolycus, el 'Rey de los Ladrones'. Las aventuras de Brisco County Jr. (1993–1994): Protagonizó este western con toques de ciencia ficción como un cazarrecompensas. Jack of All Trades (2000): Fue el protagonista de esta serie de aventuras ambientada en el siglo XIX, interpretando a un espía estadounidense. Hysteria! (2024): Uno de sus trabajos más recientes, donde interpreta al Jefe de Policía, Ben Dandridge.

