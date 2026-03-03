Abogado de familia Marzano señala presunta contradicción en peritaje de velocidad al vehículo que conducía Adrián Villar

El caso de la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa generando polémica tras revelarse nuevos detalles sobre las circunstancias del atropello que acabó con su vida. El último domingo, Panorama hizo público el peritaje policial aplicado a la velocidad en que se desplazaba el vehículo que conducía Adrián Villar al momento del accidente.

El documento técnico determinó que iba a 48,24 kilómetros por hora, "la cual no superó la velocidad permitida de una avenida (50 km/h.)". Sin embargo, añade que "dicha velocidad resultó no prudente para el lugar (curva sinuosa) y del momento (pérdida de la direccionalidad [de] su vehículo)".

"La acción del conductor del automóvil [...] al desplazar su vehículo sin adoptar sus medidas de prevención (manejo a la defensiva) ante la curva sinuosa que iba a enfrentar, por causas que se han establecido en desatención, en su eje de marcha, perdiendo la direccionalidad de su vehículo y control, conllevando al despiste parcial hacia la zona de acera oeste, dando inicio a la cadena de eventos y, consecuentemente, darse a la fuga del lugar, abandonando a la víctima", indica el peritaje.

Ante ello, Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano, en diálogo con RPP, advirtió una contradicción en dicho informe, ya que, según consideró, se señala que el vehículo no excedió la velocidad permitida, sin embargo, se establece que la velocidad no era prudente para el lugar.

"La velocidad sí es importante, pero hay otra cuestión adicional que tenemos que analizar: si no fuera la velocidad, entonces, ¿por qué el vehículo se dirige contra Lizeth? O sea, estamos iniciando la investigación preparatoria. Hay que establecer varias hipótesis de por qué sucedieron los hechos. Si no fue el exceso de velocidad, ¿por qué el vehículo se dirige contra ella, si estaba a una velocidad prudente? Aunque el informe también dice que, en la curva, la velocidad no es prudente, lo cual sería una contradicción entre sí", destacó.

En ese sentido, anunció que la familia presentará un nuevo peritaje.

"Nosotros vamos a estar atentos, vigilantes de todos los actos de investigación que se hagan. Si ese peritaje se tiene que volver a realizar, se volverá a realizar. Si se tiene que evaluar con otros expertos, se va a tener que evaluar con expertos. Están saliendo nuevos videos y va a ser nuevamente analizado. De eso que no quepa ninguna duda. Vamos a ir hasta el fondo de este caso", aseveró.

Por su parte, Gino Marzano, hermano de la víctima, expresó su desconfianza a lo determinado por el peritaje policial pues, según estimó, el vehículo que manejaba Villar iba, por lo menos, a 80 km/h.

"De las nuevas imágenes y de lo que he conversado con personas que, inclusive, estuvieron al momento del trágico suceso -de un edificio de al frente que se acercaron muy amablemente a ayudarnos- ese vehículo no iba a menos de 80 kilómetros por hora. Mi hermana, luego del impacto, sale despedida cinco metros más adelante. Y ahí vemos que rápidamente el auto vuelve a la pista y continúa su camino. Para mí ese auto, claramente, no iba a 48", indicó.

"Vemos tantas inconsistencias a lo largo de este proceso. Vemos todo un esfuerzo para alargar la toma de decisiones y que se dé la prisión preventiva, que no me sorprendería que haya algo más ahí. Algo malo. Algo extraño, porque no es esa velocidad. Las personas que manejan saben que es imposible que, para llevarse un arbusto, subirse a la vereda y que mi hermana haya sido despedida a más de 5 metros, es imposible que haya ido a 48 kilómetros por hora", agregó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Familia Marzano responde a Nakazaki: "No puede haber una pena suspendida"

Por otro lado, el abogado de la familia Marzano respondió a lo alegado por César Nakazaki, defensa legal de Adrián Villar, quien indicó en RPP que a su patrocinado le corresponde una pena suspendida, porque "ha reconocido su responsabilidad" en el atropello de Lizeth Marzano.

"Mi patrocinado, con la defensa anterior dijo: 'yo reconozco y confieso los hechos, guardaré silencio hasta que se abra el proceso'. La pena debería ser suspendida, la regla del Código [Penal] y de la Corte Suprema es que no se debería dictar una prisión preventiva", argumentó Nakazaki Seminario.

Ante ello, Julio Mendoza alegó que no puede haber prisión suspendida, toda vez que la familia de la víctima está "pidiendo la recalificación de este delito a homicidio simple con dolo eventual, es decir, un homicidio doloso a título de dolo eventual". "Esto subiría la pena probable", remarcó el letrado.

"Básicamente, en el homicidio culposo, la figura de la culpa es ‘yo no quise realizar el hecho y, por lo tanto, no quise realizar el delito’. En el otro, sí hay una conciencia de que esto puede suceder y, sin embargo, yo continúo. Nosotros creemos que esto está acreditado porque no solamente él ingresa a una vía donde existen varias personas, existen autos, y no guarda los niveles de cuidado, sigue adelante, comete el hecho. [Es] una persona que es instruida y se escapa del lugar. Ahí se ve la cuestión de que él asume la idea de que puede suceder, pero si sucede, no pasa nada, sigo adelante. Aparte de otros detalles que ya están dentro de nuestro pedido", indicó Mendoza.

"Este caso, que es un caso importante en donde existen muchas figuras jurídicas que intervienen, debe ser un caso ejemplificador para la sociedad. Y el derecho penal también tiene esa función de ejemplificar a la sociedad. Entonces, consideramos que al final del proceso, al final de esto, de todas maneras, el Poder Judicial debe imponer una sentencia ejemplificadora, sea por homicidio culposo o sea por homicidio simple", añadió.

Finalmente, el abogado de la familia Marzano consideró que "la sentencia no debe ser menor a ocho años en un caso de homicidio culposo, con todos los otros delitos que se le suman, e igualmente no menor a diez en un caso de un homicidio simple a título de doble eventual".