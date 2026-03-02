Eric Dane: revelan causa principal de muerte del actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria'

La pérdida de Eric Dane sigue conmocionando a Hollywood. Recientemente, se conoció el documento de defunción que revela la causa principal de la muerte del reconocido actor, quien saltó a la fama con su personaje del Mark Sloan, también apodado ‘McSteamy’, en el drama médico Grey's Anatomy.

En efecto, según dio a conocer People, un certificado de defunción del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó que Eric Dane, quien aparecerá en la última temporada de Euphoria 3 con su personaje de Cal Jacobs, falleció por una “insuficiente respiratoria”.

Del mismo modo, el citado medio internacional, en información compartida por TMZ y The Hollywood Reporter, ratificó que como “causa subyacente” aparece la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa que fue revelada por el propio Dane en abril de 2025.

Meses después de anunciar que tiene ELA, el actor de The Last Ship documentó de manera abierta “el costo” que la enfermedad le estaba causando, afirmando que “solo le quedaba un brazo funcional mientras su cuerpo perdía fuerza de manera constante”.

Cabe resaltar que la ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, privándolos gradualmente del control muscular. El reporte de TMZ, además, menciona que la enfermedad “empeora con el tiempo y actualmente no tiene cura”.