Eric Dane: revelan causa principal de muerte del actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria'

Eric Dane falleció el último 19 de febrero, informó su familia en un comunicado.
Eric Dane falleció el último 19 de febrero, informó su familia en un comunicado.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor de 'The Last Ship' falleció luego de enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025. Eric Dane murió a los 53 años.

La pérdida de Eric Dane sigue conmocionando a Hollywood. Recientemente, se conoció el documento de defunción que revela la causa principal de la muerte del reconocido actor, quien saltó a la fama con su personaje del Mark Sloan, también apodado ‘McSteamy’, en el drama médico Grey's Anatomy.

En efecto, según dio a conocer People, un certificado de defunción del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó que Eric Dane, quien aparecerá en la última temporada de Euphoria 3 con su personaje de Cal Jacobs, falleció por una “insuficiente respiratoria”.

Del mismo modo, el citado medio internacional, en información compartida por TMZ y The Hollywood Reporter, ratificó que como “causa subyacente” aparece la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa que fue revelada por el propio Dane en abril de 2025.

Meses después de anunciar que tiene ELA, el actor de The Last Ship documentó de manera abierta “el costo” que la enfermedad le estaba causando, afirmando que “solo le quedaba un brazo funcional mientras su cuerpo perdía fuerza de manera constante”.

Cabe resaltar que la ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, privándolos gradualmente del control muscular. El reporte de TMZ, además, menciona que la enfermedad “empeora con el tiempo y actualmente no tiene cura”.  

Eric Dane se hizo conocido por sus papeles en las series 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria'.
Eric Dane se hizo conocido por sus papeles en las series 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria'.

La estrella de Grey's Anatomy Eric Dane murió a los 53 años

Eric Dane falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años, según confirmó su familia, tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025.

En un comunicado difundido por TMZ, sus familiares expresaron: "Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA". También señalaron que pasó sus últimos días acompañado por su esposa, sus hijas, Billie y Georgia, y sus amigos cercanos.

La familia destacó además que, durante su enfermedad, el actor se convirtió en un activo promotor de la concienciación y la investigación sobre la ELA, buscando apoyar a otras personas que enfrentan el mismo diagnóstico. Finalmente, solicitaron privacidad para navegar este "momento imposible".

¿Quién fue Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Fue el mayor de dos hermanos y estuvo casado con Rebecca Gayheart desde 2004 hasta 2018. La pareja tuvo dos hijas.

En febrero de 2018, Gayheart solicitó el divorcio tras 14 años de matrimonio, alegando “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, el 7 de marzo de 2025, la actriz pidió desestimar la demanda de divorcio luego de siete años de separación.

En abril de 2025, al actor le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Había comenzado a experimentar síntomas a inicios de 2024. Para junio de 2025, perdió completamente la función del brazo y la mano derecha; en septiembre empezó a presentar dificultades en el habla y, en octubre, comenzó a utilizar silla de ruedas a tiempo completo.

En sus últimos meses, Eric Dane habló abiertamente sobre el impacto de la enfermedad neurodegenerativa en su vida. Compartió con honestidad cómo su condición afectaba su movilidad y su día a día, convirtiéndose en una voz visible en la lucha por mayor investigación y apoyo para los pacientes con la ELA.

En su carrera en el cine, actuó en películas como: Wedding Wars, X-Men, Valentine's Day, Redeeming Love y Bad Boys: Ride or Die. En televisión, realizó diversos papeles en series como: Saved by the Bell, Charmed, Grey's Anatomy, The Last Ship y Euphoria.

