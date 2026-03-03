"Estamos preparados": técnico de Carabobo sin dudas antes de enfrentar a Sporting Cristal

En la previa del duelo ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores; Daniel Farías, DT de Carabobo FC, declaró que la jerarquía de su plantel es uno de los aspectos que más tranquilidad le genera para afrontar la serie ante los celestes.

El entrenador sostuvo que, si bien reconocen la capacidad del rival, sienten que llegan preparados para competir al máximo nivel.

“Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien”, declaró el entrenador.



Daniel Farías también hizo referencia a las dificultades por la que pasó su equipo antes de enfrentar a Sporting Cristal y al desgaste acumulado de las últimas semanas.

“Es normal que tengas algún tipo de problema, de vicisitud para afrontar este tipo de momentos. Hoy tuvimos la fortuna que vuelva Fuentes. También volverán Camino y Aponte, que para nosotros es prácticamente dos fichajes de lujo", dijo.

El entrenador de Carabobo FC dijo que su equipo está en la línea de poder hacer que sus jugadores lleguen lo mejor posible al duelo ante Sporting Cristal y utilizar a sus mejores armas para dar su mejor versión: "Estamos convencidos que estamos preparados, que el equipo viene generando esa preparación desde hace mucho tiempo para un partido y serie como esta. Vamos a estar a la altura de lo que se necesita para poder avanzar".

¡𝙐𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙞𝙛𝙧𝙖! 🤪🇦🇷



Nuestro capitán @LocoBruera llegó a 5️⃣0️⃣ arcos en cero, de por vida con el granate, en 99 partidos.



¡Felicidades, Lucas! 👏#TuClubTuGente 🫂#CaraboboEsGranate 🇱🇻 pic.twitter.com/eLii2GCOQj — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) March 1, 2026

¿Cuándo y dónde juegan Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia). El recinto tiene una capacidad para 10 400 espectadores.

¿A qué hora juegan Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m. En Venezuela , el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En México, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido de Sporting Cristal ante Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.