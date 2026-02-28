¡Nació su bebé! Oliver Sonne se convierte en padre y comparte las primeras imágenes de su hija

El futbolista peruano-danés Oliver Sonne anunció que se convirtió en padre de una niña, fruto de su relación con su novia, Isabella Taulund. A través de Instagram, el deportista compartió tres fotografías junto con su bebé, entre ellas una en la que aparece la madre recostada en la cama de un centro médico donde aparentemente dio a luz.

El llamado 'Vikingo de los Andes' reveló, además, el nombre y la fecha de nacimiento de la recién nacida. "Naomi Isabel Sonne • 26.02.2026 🎀", se lee en su publicación.

En octubre de 2025, el Oliver Sonne había anunciado que su pareja estaba embarazada con un mensaje que decía: "Nuevo en el equipo", acompañado de un corazón blanco.

En junio de ese mismo año, el futbolista informó que se había comprometido con Taulund, con quien mantiene una relación desde la adolescencia. La noticia fue también fue compartida mediante una publicación en Instagram que incluía cuatro imágenes; en ellas se les ve disfrutando de un día soleado en una playa de Bahamas, otra muestra el anillo de compromiso en la mano de Isabella y una más captura el momento en que el futbolista descorcha una botella de champán para celebrar.

¿Quién es la novia de Oliver Sonne?

En octubre de 2024, Oliver Sonne habló de su relación sentimental en el podcast Sin Cassette, donde resaltó lo importante que es Isabella Taulund en su vida, especialmente durante su proceso de adaptación en Perú.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", expresó el lateral danés, nacionalizado peruano.

Isabella, de 25 años, dejó su carrera en Copenhague para acompañarlo en esta nueva etapa. En la misma entrevista, dijo que la atención mediática sobre el futbolista le resultó impactante: "Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso", comentó.

Además de practicar gimnasia y haber participado en competencias, Isabella es muy activa en redes sociales, donde comparte con sus más de 21 mil seguidores momentos de su vida, viajes y rutinas de entrenamiento.