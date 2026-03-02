"Rezo por la paz": Lindsay Lohan afirma estar a salvo con su familia tras ataques iraníes a Dubai

Lindsay Lohan vive en Emiratos Árabes Unidos junto a su esposo Bader Shammas y su pequeño hijo. | Fuente: Instagram

Lesly Reyna, ex Miss Perú, vivió momentos de terror en Dubái

Lesly Reyna encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir un impactante testimonio desde Dubái.

La ex Miss Perú, que reside en Emiratos Árabes Unidos, contó que vivió “un día super tenso” tras escuchar fuertes explosiones que atribuye al ataque de Irán contra bases militares de Estados Unidos en países del Golfo.

A través de un video publicado el sábado 28 de febrero en Instagram, la modelo peruana aseguró que oyó al menos ocho detonaciones cerca de su vivienda. “Estamos super asustados, estoy super nerviosa. No sé qué va a pasar”, confesó.

“Hoy escuché ocho bombas en donde vivo, aquí en Dubái. Se sintió como si fuera cerquísima. Las paredes, los vidrios, todo temblaba”, relató. Según explicó, la población vive horas de incertidumbre ante la posibilidad de nuevos ataques.

Reyna también señaló que el espacio aéreo fue cerrado temporalmente. “Los aeropuertos están cerrados, nadie puede salir ni entrar. Todo está con mucha incertidumbre. Es una situación complicada”, afirmó.

La exreina de belleza sostuvo que, aunque se encuentra a salvo, el ambiente es de tensión. “Acá la gente no sabe qué va a pasar, si habrá más bombas hoy o mañana, o si la situación va a empeorar”, comentó.

Irán confirmó la muerte del líder supremo Alí Jamenei

La televisión pública iraní confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, había informado previamente de la muerte del líder iraní.

La Guardia Revolucionaria del país también confirmó el fallecimiento de Jameneí y se lamentó: "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (…) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado de recogido por la agencia iraní Fars.

"Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad", agregó el cuerpo militar.

En un mensaje emocionado un presentador de la televisión estatal que anunció la muerte de Jamenei dijo que el país entrará en 40 días de luto.