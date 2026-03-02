Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Aparición de Jim Carrey fue auténtica”: presidente de Premios César descarta rumores de suplantación del actor

Jim Carrey acudió a la 51ª edición de los Premios César en el Olympia de París, en Francia.
Jim Carrey acudió a la 51ª edición de los Premios César en el Olympia de París, en Francia. | Fuente: Instagram (academiedescesar)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por otro lado, la publicista "de toda la vida" de Jim Carrey aseguró a TMZ que el actor “sí asistió” a los Premios César 2026 y negó que tenga un doble.

Jim Carrey sigue siendo tendencia luego de su sorpresiva —y comentada— aparición en la 51ª edición de los Premios César, el equivalente francés a los Oscar, realizada el último jueves 26 de febrero en una ceremonia en el Olympia de París, en Francia.

Diversos usuarios especularon sobre una supuesta suplantación del icónico actor de El Show de Truman y La Máscara al ver un notorio cambio en su aspecto. Estos rumores se acrecentaron en las últimas horas luego de que el famoso maquillador drag Alexis Stone se atribuyera una transformación de Carrey en París.

En efecto, el también influencer, quien es conocido como Elliot Joseph Rentz, compartió en Instagram la foto de una máscara de látex y dientes postizos luego de mostrar dos fotografías de la estrella de la comedia en la ceremonia los Premios César. “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió.

Sin embargo, el presidente de los Premios César, Gregory Caulier, aseguró, en una declaración enviada a Variety, que Jim Carrey sí estuvo en la ceremonia de la gala en París por lo que calificó su aparición de “auténtica” y de ser “un momento histórico”.

En ese sentido, ante la consulta de un supuesto doble de Carrey, el ejecutivo y delegado general de los Premios César señaló dichas especulaciones como “un problema sin importancia”.

Asimismo, de acuerdo con un reciente reporte de TMZ, los representantes de Jim calificaron de “mentira” que un presunto doble del actor haya acudido a París.

Del mismo modo, Marleah Leslie, publicista “de toda la vida” de Carrey y quien estuvo en la alfombra roja de los Premios César con el actor y su familia, enfatizó al citado medio: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”.

El famoso maquillador Alexis Stone se atribuyó una supuesta transformación de Jim Carrey en París.
El famoso maquillador Alexis Stone se atribuyó una supuesta transformación de Jim Carrey en París. | Fuente: Instagram (thealexisstone)

Jim Carrey se preparó para los Premios César, confirmó ejecutivo

Jim Carrey, quien anunció su retiro de la actuación el 2022, dio un emotivo discurso en los Premios César 2026. El actor decidió hablar en francés afirmando que "cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor", que le da forma "según sus deseos".

"Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí", exclamó el ganador de dos Globos de Oro.

Seguidamente, el también actor de Mentiroso, mentiroso se disculpó por no hablar francés de manera fluida. "Tengo la lengua cansada", exclamó generando muchas risas.

Además, confesó que estuvo practicando hablar en francés, pero que la complejidad de la fonética lo cansa rápido. "Es un idioma hermoso, pero mi cara no está diseñada para tantas vocales nasales seguidas", señaló provocando más carcajadas.

De acuerdo con Gregory Caulier, las palabras de Jim Carrey fueron “trabajadas durante meses” por lo que su visita a los Premios César “se planeo desde el verano”.

“Desde el principio, la invitación de la Academia le conmovió profundamente. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. (Jim) trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras”, expresó el ejecutivo.

De igual manera, el titular de los Premios César ratificó que Carrey asistió a la gala junto a su pareja, Min Ah, su hija, Jane Erin Carrey, su nieto y doce amigos cercanos del actor. También estuvo junto a su publicista Marleah Leslie y su amigo, el director Michel Gondry.

Jim Carrey reapareció en público y fans reaccionaron a su nuevo aspecto

Jim Carrey volvió a aparecer públicamente tras acudir a una ceremonia para inducir a la banda Soundgarden en el Salón de la Fama del Rock & Roll que tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en noviembre de 2025.

Aquella ocasión, según describe la revista Hola!, el actor "llevaba el pelo más corto y peinado hacia atrás con efecto engominado".

Ahora, en los premios César, Jim Carrey lució "una imagen muy distinta" provocando una gran confusión entre sus seguidores.

En el evento en Francia, el actor apareció con su cabello más largo (a la altura de los hombros), un esmoquin negro elegante, camisa negra abotonada y unos zapatos de cuero.

Ante esta aparición de Carrey, diversos internautas especularon si de verdad se trataba del actor o si era otra persona. "¿Por qué su cara luce diferente?", "¿Qué le ha pasado?", "¿Es un clon?", "Irreconocible", "Exigimos prueba de vida", "Definitivamente, no es Jim", "Clonado y reemplazado", fueron algunos de los comentarios.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
jim carrey Premios César 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA