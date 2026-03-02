“Aparición de Jim Carrey fue auténtica”: presidente de Premios César descarta rumores de suplantación del actor

El famoso maquillador Alexis Stone se atribuyó una supuesta transformación de Jim Carrey en París. |
Fuente: Instagram (thealexisstone)
Jim Carrey se preparó para los Premios César, confirmó ejecutivo
Jim Carrey, quien anunció su retiro de la actuación el 2022, dio un emotivo discurso en los Premios César 2026. El actor decidió hablar en francés afirmando que "cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor", que le da forma "según sus deseos".
"Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí", exclamó el ganador de dos Globos de Oro.
Seguidamente, el también actor de Mentiroso, mentiroso se disculpó por no hablar francés de manera fluida. "Tengo la lengua cansada", exclamó generando muchas risas.
Además, confesó que estuvo practicando hablar en francés, pero que la complejidad de la fonética lo cansa rápido. "Es un idioma hermoso, pero mi cara no está diseñada para tantas vocales nasales seguidas", señaló provocando más carcajadas.
De acuerdo con Gregory Caulier, las palabras de Jim Carrey fueron “trabajadas durante meses” por lo que su visita a los Premios César “se planeo desde el verano”.
“Desde el principio, la invitación de la Academia le conmovió profundamente. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. (Jim) trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras”, expresó el ejecutivo.
De igual manera, el titular de los Premios César ratificó que Carrey asistió a la gala junto a su pareja, Min Ah, su hija, Jane Erin Carrey, su nieto y doce amigos cercanos del actor. También estuvo junto a su publicista Marleah Leslie y su amigo, el director Michel Gondry.
Jim Carrey reapareció en público y fans reaccionaron a su nuevo aspecto
Jim Carrey volvió a aparecer públicamente tras acudir a una ceremonia para inducir a la banda Soundgarden en el Salón de la Fama del Rock & Roll que tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en noviembre de 2025.
Aquella ocasión, según describe la revista Hola!, el actor "llevaba el pelo más corto y peinado hacia atrás con efecto engominado".
Ahora, en los premios César, Jim Carrey lució "una imagen muy distinta" provocando una gran confusión entre sus seguidores.
En el evento en Francia, el actor apareció con su cabello más largo (a la altura de los hombros), un esmoquin negro elegante, camisa negra abotonada y unos zapatos de cuero.
Ante esta aparición de Carrey, diversos internautas especularon si de verdad se trataba del actor o si era otra persona. "¿Por qué su cara luce diferente?", "¿Qué le ha pasado?", "¿Es un clon?", "Irreconocible", "Exigimos prueba de vida", "Definitivamente, no es Jim", "Clonado y reemplazado", fueron algunos de los comentarios.