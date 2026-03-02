“Aparición de Jim Carrey fue auténtica”: presidente de Premios César descarta rumores de suplantación del actor

Jim Carrey sigue siendo tendencia luego de su sorpresiva —y comentada— aparición en la 51ª edición de los Premios César, el equivalente francés a los Oscar, realizada el último jueves 26 de febrero en una ceremonia en el Olympia de París, en Francia.

Diversos usuarios especularon sobre una supuesta suplantación del icónico actor de El Show de Truman y La Máscara al ver un notorio cambio en su aspecto. Estos rumores se acrecentaron en las últimas horas luego de que el famoso maquillador drag Alexis Stone se atribuyera una transformación de Carrey en París.

En efecto, el también influencer, quien es conocido como Elliot Joseph Rentz, compartió en Instagram la foto de una máscara de látex y dientes postizos luego de mostrar dos fotografías de la estrella de la comedia en la ceremonia los Premios César. “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió.

Sin embargo, el presidente de los Premios César, Gregory Caulier, aseguró, en una declaración enviada a Variety, que Jim Carrey sí estuvo en la ceremonia de la gala en París por lo que calificó su aparición de “auténtica” y de ser “un momento histórico”.

En ese sentido, ante la consulta de un supuesto doble de Carrey, el ejecutivo y delegado general de los Premios César señaló dichas especulaciones como “un problema sin importancia”.

Asimismo, de acuerdo con un reciente reporte de TMZ, los representantes de Jim calificaron de “mentira” que un presunto doble del actor haya acudido a París.

Del mismo modo, Marleah Leslie, publicista “de toda la vida” de Carrey y quien estuvo en la alfombra roja de los Premios César con el actor y su familia, enfatizó al citado medio: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”.