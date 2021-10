Camilo y Evaluna se convertirán en padres por primera vez el próximo año. | Fuente: Composición (EFE)

La pareja compuesta por los artistas Camilo y Evaluna Montaner revelaron este jueves en entrevistas con EFE que su primer hijo se llamará Índigo y que nacerá en marzo de 2022, momento en el que culminará un sueño que llegará de forma no planificada pero, sin duda, "más que bienvenida".



"Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad", anunció Camilo.



"La pasé rudo en los primeros meses, ahora estoy en el segundo trimestre y ya me siento muy bien", expresó por su parte Evaluna Montaner.



Aunque hablaban de lo mismo, su primer hijo, la pareja habló con EFE en distintas zonas de Miami (EE.UU.), su ciudad de adopción y donde se casaron en febrero de 2020.



Camilo fue el encargado de presentar el dueto con su esposa, precisamente "Índigo" y con el que revelaron el embarazo el miércoles en la tarde. Será además la primera canción de su nuevo disco.



Futuros proyectos

Por su parte, la futura madre dio entrevistas en un cine sobre su película animada "Koati", que se estrena este viernes y en la que comparte carteles con Sofía Vergara, Adriana Barraza, Karol G y Sebastián Villalobos.



"Me hace mucha ilusión estar presentando una película que le podré poner a mi bebé pronto", indicó Evaluna Montaner.



A sus 24 años recién cumplidos, la protagonista de la serie de Nickelodeon "Club 57" contó que aún le queda la mayor parte de su ropa. "Sólo los jeans ya no me cierran", lamentó.



Vestida con un traje tipo sastre color khaki, con la chaqueta grande, los pantalones a la pantorrilla y unas botas estilo militar con suela gruesa, Evaluna Montaner apenas mostraba una barriguita incipiente.



Ambos aseguraron que están disfrutando la etapa al máximo y que seguirán viajando juntos durante la parte estadounidense de la gira de Camilo, que arranca en Miami el 20 de octubre.



La familia en los Latin Grammy 2021

También tienen planes de ir en familia, con todos los Montaner —sus cuñados Mau y Ricky, y sus suegros Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez—, a Las Vegas a la gala de entrega de los Latin Grammy el 18 de noviembre.



Camilo, el artista más nominado de la noche con diez candidaturas, no concibe "como es ser más feliz que ahora", pero sabe que probablemente "todo se irá sintiendo más real a medida que vaya pasando el tiempo".



Ambos están emocionados por la distinción, pues Evaluna Montaner es también parte de "Amén" una canción que hizo con Camilo, su padre y sus hermanos Mau y Ricky, que compite en la categoría de "Canción del año".



Pero confiesan que los planes laborales se diluyen en su mente cuando piensan en tener a su bebé en sus brazos "a finales de marzo, principios de abril".



"Fue una sorpresa, no lo esperábamos, pero no pudo llegar en un momento mejor", indicó Camilo, quien reveló que durante la segunda parte de su gira europea "ya estábamos viajando con Índigo".



Y precisamente Índigo es el nombre del tema que se presentó este miércoles y que pronto se convirtió en número uno en la plataforma Apple Music en América Latina y España, donde se grabó el videoclip, y el quinto video más visto de YouTube en Estados Unidos.



