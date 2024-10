Céline Dion se conmueve al escuchar a Kelly Clarkson interpretar 'My heart will go on' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante canadiense Céline Dion, quien se encuentra alejada del mundo de la música debido a una rara enfermedad neurológica, rompió en lágrimas tras escuchar a Kelly Clarkson interpretar una emotiva versión de su éxito mundial My heart will go on, tema principal de la película Titanic.

En un video publicado en sus redes, la artista expresó su agradecimiento y admiración por la interpretación de su colega. "Te vi cantando My heart will go on y estoy llorando de nuevo", dijo visiblemente conmovida. "Estuviste absolutamente increíble, fantástica. Me gustó tanto", agregó la artista entre lágrimas.

Céline Dion, quien padece el síndrome de persona rígida (SPR), una enfermedad neurológica incurable que la ha mantenido alejada de los escenarios, reapareció el pasado mes de julio en la apertura de los Juegos Olímpicos, interpretando desde la Torre Eiffel el icónico Hymne à l’amour de Edith Piaf. En ese momento, Clarkson, quien actuaba como comentarista olímpica para la cadena NBC, también mostró su emoción ante la interpretación de la diva canadiense.

Celine Dion habla de su enfermedad

Céline Dion reveló su padecimiento en 2021 durante el estreno de su documental I Am: Céline Dion, en el que explicó que el síndrome de persona rígida le produce una sensación de "estrangulamiento" al cantar y ha afectado severamente su calidad de vida, causando incluso fracturas en sus costillas.

Además, dijo que la enfermedad continuará avanzando, afectando la movilidad de sus pies y manos.

"Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones: o trabajo súper duro, o se acabó y me quedo en casa. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser", mencionó.

We’re not crying, you are…🥹 Watch Celine’s heartfelt reaction to Kelly Clarkson’s monumental “Kellyoke” cover of “My Heart Will Go On” 🫶 pic.twitter.com/T0QQoXO4Na — Celine Dion (@celinedion) October 8, 2024

