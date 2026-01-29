Charity Pierce, estrella del reality de sobrepeso 'My 600-Lb. Life', murió a los 50 años

Charity Pierce, una de las participantes más reconocidas del reality My 600-Lb. Life (Libras mortales), falleció a los 50 años. La noticia fue confirmada por su hija, Charly Jo, a través de una publicación en Facebook.

"No iba a publicar sobre esto. Pero… las llamadas y los mensajes están haciendo que sienta la cabeza como si estuviera en llamas. Casi toda la familia cercana ya lo sabe, así que mi mamá falleció hoy”, escribió el último martes. "Está junto a su mamá, su hermano y su hermana, y finalmente está en paz".

En una publicación posterior, la joven compartió una foto en la que sostiene la mano de su progenitora para dedicarle un mensaje de despedida.

"Charity, vuela alto, mamá. Espero que sepas cuánto te amo y lo agradecida que estoy por haber podido estar a tu lado mientras dabas tu último aliento", publicó.

¿Qué se sabe de la muerte de Charity Pierce?

De acuerdo con información publicada por TMZ, Charity Pierce había estado bajo cuidados paliativos durante unos dos meses debido a diversos problemas de salud; entre ellos daños en su sistema linfático y la acumulación de líquido en los pulmones.

Su muerte ocurrió durante la madrugada del martes, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial.

Muere Charity Pierce, figura del reality My 600-Lb. LifeFuente: Facebook: Charly Jo

La participación de Charity Pierce en el reality My 600-Lb. Life

La historia de Charity Pierce fue documentada en el reality My 600-Lb. Life, donde su caso de obesidad recibió seguimiento del cirujano bariátrico Younan Nowzaradan. Posteriormente, también apareció en el especial My 600-Lb. Life: Where Are They Now? (Libras mortales: sus vidas hoy).

Durante su participación en el programa, Pierce llegó a pesar 360 kilos. Tras someterse a una cirugía para bajar de peso y a varios procedimientos adicionales para retirar el exceso de piel, logró recuperar parte de su independencia y mejorar su movilidad.

En ese entonces, Pierce explicó que trabajaba para no retomar hábitos pasados tras haber perdido unos 130 kilos.

"No quiero volver a como estaba antes, cuando estaba atrapada en una habitación de mi departamento todo el día, todos los días", dijo. en su testimonio. "Puedes vivir toda tu vida creyendo que no puedes cambiar las cosas que simplemente no te gustan… el día que te das cuenta de que eso es una mentira, todo es posible".