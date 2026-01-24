Hallan con vida a la influencer mexicana 'La Nicholette' tras cuatro días desaparecida

Las autoridades de Sinaloa confirmaron este sábado 24 de enero que Nicole Pardo Molina, influencer mexicana conocida en redes sociales como 'La Nicholette', fue localizada con vida tras permanecer varios días desaparecida en la ciudad de Culiacán.

La joven de 20 años había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero, luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que aparentemente fue interceptada por sujetos armados mientras se encontraba en la zona de Isla Musalá, en el sector urbano de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó a través de sus canales oficiales que 'La Nicholette' fue hallada con vida, aunque no se han precisado detalles sobre el lugar exacto ni las circunstancias en que fue encontrada, ni el estado de su salud.

El reporte de desaparición movilizó a las autoridades locales y federales, que activaron el Protocolo Alba y realizaron operativos de búsqueda. La campaña incluyó la difusión de una ficha de búsqueda en redes sociales, en la que se instó a la colaboración ciudadana.

La influencer, que cuenta con una notable presencia en plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans, fue vista por última vez cuando se desplazaba en su distintiva camioneta Tesla Cybertruck, color lila, información que contribuyó a la rápida difusión del caso.

Tras ser reportada como desaparecida, distintos medios también recordaron que su caso generó preocupación en la comunidad digital, debido a la aparición de un video captado por la cámara de su vehículo en el que se observa el momento en que es subida a otro automóvil por individuos armados.

La FGE agradeció la colaboración ciudadana que ayudó a dar con su paradero y confirmó que 'La Nicholette' ya se encuentra con su familia, mientras que las investigaciones para esclarecer los hechos continúan.

#ÚLTIMAHORA Localizan con vida a la influencer Nicole Pardo Molina, mejor conocida como "La Nicholette".



La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó su localización, pero no dio detalles.



La influencer fue privada de la libertad el pasado 20 de enero, hecho que quedó… pic.twitter.com/2krDMdLS95 — La Hora (@LaHoraMX) January 24, 2026

¿Quién es 'La Nicholette'?

'La Nicholette' es una influencer y creadora de contenido digital, con destacada exposición en las redes sociales. En Instagram, cuenta con más de 163 000 seguidores, mientras que en TikTok suma al menos 111 000. También mantiene actividad en plataformas como Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, donde concentra gran parte de su contenido.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa algunas temporadas en Phoenix, Arizona (EE. UU.), donde llegó a administrar una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su popularidad creció en 2023, cuando la banda de música regional Grupo Arriesgado compuso un corrido dedicado a la influencer, titulado La muchacha del salado.