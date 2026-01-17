Natalie Vértiz dejó la conducción de 'Estás en Todas': Choca Mandros explicó su salida del programa

En la reciente emisión del programa Estás en Todas, el presentador Choca Mandros informó en vivo que Natalie Vértiz dejó de manera definitiva la conducción del magazine. Explicó que la modelo no continuará como su compañera en pantalla debido a nuevos proyectos.

Ante la audiencia, el conductor brindó detalles sobre la decisión de la esposa de Yaco Eskenazi.

"Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", expresó Choca al inicio del espacio.

Se posiciona con fuerza como influencer

También admitió que su ausencia será notoria, ya que durante años compartieron la conducción del espacio.

"Le está yendo super chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son 6 años que compartimos con ella, hemos compartido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena", señaló.

El conductor también aprovechó el momento para dedicarle un mensaje final a Natalie Vértiz y dejar en claro que podrá regresar al programa cuando lo considere oportuno.

"También nos da mucho orgullo, sé que ella va a seguir brillando. Te queremos, te respetamos y te vamos a extrañar. Esta siempre va a ser tu casa, siempre tendremos las puertas abiertas para ti", finalizó.

Natalie Vértiz en el concierto de Bad Bunny

Mientras tanto, Natalie Vértiz fue vista recientemente en el primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, donde apareció en el segmento especial de La Casita. La modelo y conductora asistió al evento acompañada de su esposo, Yaco Eskenazi y otros allegados.

El artista puertorriqueño regresó a Lima tras cuatro años de ausencia, aunque generó comentarios luego de que mencionara Chile en lugar de Perú durante el espectáculo.