Nelly Rossinelli expone incómodo momento que vivió con su familia en playa exclusiva

La conductora de televisión e influencer Nelly Rossinelli compartió en sus redes sociales un episodio que calificó como incómodo durante su estadía en una playa exclusiva, donde acudió con su familia tras alquilar una casa en la zona. Según explicó, el trato que recibieron fue distinto al de otros visitantes.

La popular 'Mamá de los pericotitos' señaló que desde los primeros días percibió restricciones que no se repetían con otras familias. De acuerdo con su testimonio, las políticas del lugar parecían variar según los residentes o inquilinos, lo que generó incomodidad durante su permanencia.

En uno de sus mensajes, la presentadora dijo que esta situación la hizo sentirse excluida.

"Me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa", indicó al resumir el malestar que fue acumulando con el paso de los días.

La gota que derramó el vaso

Rossinelli explicó que evitó reclamar en un inicio, pero una situación terminó por colmar su paciencia.

"Entonces, nunca reclamé nada, pero ayer íbamos a sacar un piqueo y (mi esposo) Gerson estaba sacando unos platitos chiquititos para compartir", relató, precisando que se trataba de utensilios pequeños. Sin embargo, contó, el personal de seguridad intervino de manera abrupta para impedir el ingreso de los platos.

"Llegaron como el ICE en Estados Unidos a decirle: 'No, señor, por favor, no puede meter eso'", narró. Posteriormente, observó que otro grupo de personas sí pudo ingresar alimentos sin inconvenientes, incluidos grandes platos de ceviche, una situación que la incomodó. "Me dio una cólera", manifestó.

Nelly Rossinelli confrontó a personal de seguridad

A este episodio se sumaron reclamos reiterados por supuestos residuos dejados por su mascota en la playa. Rossinelli aseguró que siempre recoge los desechos de su perrita y consideró injustas las acusaciones.

"Era imposible porque jamás salimos sin la bolsita. Le exigí a los señores que me enseñen los videos y dijeron que, oh, casualidad, las cámaras se habían malogrado", afirmó.

Finalmente, la influencer indicó que vivió otras situaciones similares durante su estadía y que incluso confrontó al personal de seguridad.

"Señor, disculpe, o sea, ¿usted tiene algo con personal conmigo?", fue uno de sus reclamos. Tras conversar con el encargado del club, este le ofreció disculpas, aunque Rossinelli sostuvo que "se les da excepciones a los otros residentes o inquilinos, a excepción de nosotros".