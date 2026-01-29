"Era reservada": actor mexicano revela el motivo por el que Adela Noriega dejó las telenovelas

Han pasado casi dos décadas desde la última aparición de Adela Noriega en una telenovela. Su último trabajo fue Fuego en la sangre (2008), donde compartió roles con el actor Eduardo Yáñez. Desde entonces, la actriz se alejó de la vida pública, lo que dio paso a especulaciones sobre su paradero y las razones de su retiro.

Al respecto, circularon varias versiones de que habría padecido una enfermedad incurable, que decidió alejarse del espectáculo para dedicarse a los bienes raíces en Estados Unidos e incluso que habría fallecido. Sin embargo, personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella, señalaron que su decisión habría estado ligada a un tema familiar.

Adela Noriega "era reservada"

Durante una reciente entrevista a medios mexicanos y difundida por el canal de YouTube Roger MX Espectáculos, el actor Alejandro Tommasi fue consultado sobre la misteriosa desaparición de Adela Noriega de las pantallas; ya que trabajó con ella en la telenovela El manantial (2001).

Sin embargo, antes de abordar la respuesta, el intérprete mexicano recordó cómo fue trabajar con ella.

"Era reservada, muy amable… siempre con un carisma especial. Tenía un don muy especial porque yo la veía grabando y cuando la ves en pantalla dices 'wow'. Era una actriz de televisión… nunca hizo teatro, nunca hizo cine, es una actriz específicamente de televisión", relató.

¿Por qué Adela Noriega se alejó de la televisión? Sobre su retiro de los reflectores, Tommasi indicó que Adela prefirió dedicarse al cuidado de sus hijos y que, además, rechazó la idea de interpretar personajes de mayor edad.

"De repente se ausenta, por razones que desconocemos, o que algunos sabemos, por sus hijos y todo esto se tuvo que ir, en fin, pero pienso que está tranquila, pienso que es una mujer que hizo lo que quería que hacer, no quiso dar ese paso de ser una señora, siempre se quedó con la imagen juvenil y es muy válido", expresó.

Una de las últimas informaciones que se conocieron sobre Adela Noriega fue a través de la ex Miss Universo Alicia Machado, quien indicó a Telemundo que la actriz residía en Estados Unidos. "Ella vive en Weston (Florida) […] De repente te la encuentras a veces por ahí", se limitó a responder.