Charly García ya tiene su esquina en la ciudad de Nueva York: "Estoy feliz, emocionado" [GALERÍA]

Charly García, en ausencia, envió una carta agradeciendo el homenaje y expresando su felicidad por la distinción: "Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto, nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de 'Clics modernos'", escribió el astro argentino. "Estoy feliz, emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: 'Déjeme acá, en Walker St... y Yo'", finalizó.Fuente: AFP/ Getty Images