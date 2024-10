Murió Cissy Houston, madre de Whitney Houston y cantante ganadora del Grammy, a los 91 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reconocida cantante Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston, murió a los 91 años este lunes 7 de octubre en su casa ubicada en Nueva Jersey, en Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado, compartido por su nuera Pa Houston a la agencia The Associated Press, la matriarca de la familia Houston pereció luego estar bajo cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer que sufría.

"Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia. La madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad", se lee.

Seguidamente, el mensaje destacó el talento de Cissy Houston en los escenarios: "Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en primer plano en nuestros corazones".

Cissy Houston fue una cantante muy solicitada en la industria musical grabando más de 600 canciones de diversos géneros. Siendo la menor de ocho hermanos, Houston ganó dos premios Grammy. Primero en 1997 con su álbum 'Face to Face' y al año siguiente con su álbum 'He Leadeth Me', considerado uno de los mejores discos de soul góspel.

Cissy Houston es la madre de la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston. | Fuente: NBC

"Sus contribuciones a la música son incomparables", dijo nuera de Cissy Houston

Cissy Houston tuvo una destacada carrera en los géneros soul y góspel. Comenzó como cantante en 1938 cuando se unió a su hermana Anne y a sus dos hermanos Larry y Nicky en un grupo llamado Drinkard Four.

En 1967, Houston se unió a la banda The Jimi Hendrix Experience para posteriormente desempeñarse como corista de destacados artistas internacionales como: Elvis Presley y Aretha Franklin.

"Sus contribuciones a la música y la cultura popular son incomparables. Estamos bendecidos y agradecidos de que Dios le haya permitido pasar tantos años con nosotros y estamos agradecidos por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó. Que descanse en paz, junto a su hija, Whitney, su nieta Bobbi Kristina y otros queridos miembros de la familia", resaltó el comunicado.

Cabe mencionar que la cantante, nacida en Nueva Yersey en Estados Unidos, a parte de ser la madre de Whitney Houston, fue tía de Dionne y Dee Dee Warwick, abuela de Bobbi Kristina Brown y prima de la cantante de ópera Leontyne Price.

¿Qué dijo Cissy Houston sobre la muerte de su hija Whitney Houston?

Whitney Houston falleció el 2012 a causa de la un "ahogamiento accidental" en una bañera dentro de mansión en Beverly Hills, en Los Ángeles, causando una gran conmoción en la industria musical.

Al año siguiente, su madre Cissy Houston escribió sobre la cantante en sus memorias Remembering Whitney donde lamentó las veces que no pudo enfrentar a su hija al verla ir a diversas fiestas sin ningún control.

"Whitney empezó a salir de fiesta y no sabía muy bien cómo parar. Me preguntaba qué hacía por la noche y dónde estaba. Pero cuando intentaba comunicarse con ella, Whitney a menudo no le devolvía la llamada. Se escondía de mí", señaló.

Asimismo, Cissy confesó estar aun sentida por la muerte repentida de su hija. "Estoy enojada porque murió sola, en esas condiciones. Todavía estoy enojada por eso", puntualizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis