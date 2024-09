"Tuve una convulsión aterradora": Halsey revela que fue hospitalizada en los últimos días

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Halsey asustó a sus seguidores tras revelar que fue, recientemente, hospitalizada luego de sufrir una convulsión. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de pop subió un video donde aparece en una cama de hospital junto a su novio, Avan Jogia.

En las imágenes, se puede ver a la intérprete de 'Without Me', 'Colors', 'Bad at Love', entre otros temas, sonriente mientras alza los dedos en señal de estar recuperándose. Además, ella luce un suero en su mano derecha haciendo notar una sonrisa a pesar de su estado.

“Feliz Día de la Visibilidad Bi atrasado. Este año lo celebro muriendo con un hombre a mi lado (por razones legales, es una broma)”, escribió la también activista de 29 años en su post subido el último miércoles 25 de setiembre.

Asimismo, diversos usuarios mostraron sus buenos deseos para la cantante. “Mejórate pronto. Te queremos con locura”, “La vida es mejor cuando no se toma tan en serio”, “Por favor, recupérate”, “Me alegro de que Avan te deje ser tú misma en el hospital”, “El humor siempre es excelente”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, por medio de su cuenta de X (Ex Twitter), Halsey decidió publicar algunos mensajes afirmando que ya se encuentra en su vivienda donde viene recuperándose. “Estoy en casa del hospital después de unos días, así que una victoria es una victoria”, respondió ante la consulta de un seguidor. “¡Tuve una convulsión! ¡Muy aterrador! ¡No lo recomiendo!”, añadió.

A comienzos de este año, Halsey contó que fue diagnóstica de lupus y leucemia. | Fuente: Instagram (iamhalsey)

Halsey habló por primera vez sobre su diagnóstico de lupus y leucemia

En junio de este año, Halsey habló por primera vez sobre su diagnostico con lupus y leucemia tras enfrentar serios problemas de salud.

La nominada, en dos ocasiones, al Grammy se comunicó con sus seguidores en Instagram, con un mensaje breve y misterioso: “En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. En resumen, escribí un álbum. Comienza con The End. Ya está disponible", expresó la también compositora.

Aunque inicialmente no proporcionó detalles sobre su condición, etiquetó a la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society en la publicación.

Posteriormente, Halsey compartió un video donde se le ve conectada a una sonda, utilizando una máscara, y mencionó estar en "día uno de tratamiento". Otros clips la mostraban con un pañuelo en la cabeza y recibiendo suero.

También compartió un video en el que se le escuchaba decir: “En serio, en serio (…) como una anciana”. “Me dije a mí misma que me voy a dar dos años más para estar enferma. A los 30 voy a renacer y no voy a estar enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis 20 cuando tenga 30", señaló.

Halsey es una cantante pop estadounidense conocida por sus temas 'Without Me', 'Colors', entre otros.Fuente: Instagram (iamhalsey)

¿Quién es Halsey?

Ashley Nicolette Frangipane, más conocida como Halsey, es una cantante, actriz, activista, y compositora estadounidense. Ha recibido varios premios, incluidos tres Billboard Music Awards, un Billboard Women in Music Award,​ un American Music Award y hasta tres nominaciones a los premios Grammy.

Hasta el 2020, sus discos publicados han vendido más de un millón de copias y recibió más de seis mil millones de reproducciones en los Estados Unidos.

Aparte de la música, Halsey también se desenvuelve como activista involucrada en la concientización sobre la prevención del suicidio, la defensa de las víctimas de agresión sexual y las protestas por la justicia racial.

