El actor Mickey Rourke se quedó atrapado en Letonia por el coronavirus. | Fuente: Marvel Studios

El actor estadounidense Mickey Rourke es uno de los extranjeros que no puede abandonar Letonia, donde está rodando una película ambientada en la II Guerra Mundial, por las medidas impuestas en el país por el coronavirus.



Rourke, de 67 años y protagonista de filmes como "Nueve semanas y media" (1986) o "El Luchador" (2008), no puede salir del país, adonde llegó con otros intérpretes de la cinta, "Warhunt", los también estadounidenses Robert Knepper and Jackson Rathbone, según el portal letón "Delfi.lv".



El filme de Rourke está dirigido por Mauro Borrelli y varias de sus escenas han tenido como lugar de rodaje el museo etnográfico letón al aire libre, en la localidad de Pokaini.



El equipo de la película llegó a Letonia poco antes de que se declarara la emergencia nacional y se suspendiera la mayor parte del tráfico aéreo desde y hacia el país. EFE

EMMA STONE POSPONE SU BODA

La actriz Emma Stone se vio obligada a posponer su matrimonio con el comediante Dave McCary luego de que el nuevo coronavirus se extienda alrededor del mundo. Tras la medida que tomaron los gobiernos, como el aislamiento social, la estrella de Hollywood no podrá casarse en Los Ángeles.

La boda estaba programada para este fin de semana en Estados Unidos. Sin embargo, por el brote del COVID-19, tuvieron que cambiar sus planes. De acuerdo con el portal Page Six, la pareja estará comunicándose con sus invitados para informarles de la suspensión.

Ellos se conoció durante una visita de Emma Stone a "Saturday Night Live" a fines del 2016. Para mediados del 2017, comenzaron a salir oficialmente. Durante un tiempo, y en medio de los rumores de una relación, se dejaron ver paseando por Nueva York y asistiendo a partidos de baloncesto, deporte del que ambos son aficionados.

Después de dos años de relación, el comediante y director Dave McCary anunció que se había comprometido con la estrella de Hollywood. La fotografía de la pareja tiene como enfoque especial el anillo de compromiso.

Emma Stone, de 31 años, recibió su primer Oscar a Mejor Actriz por su papel en la premiada "La La Land". Por su parte, McCary, de 34 años, ha sido nominado en tres ocasiones al Emmy, por su exitosa carrera en la televisión.

Cabe resaltar que la actriz interpretará a Cruela de Vil y será la segunda en ponerse en la piel de la villana, ya que la primera fue la siete veces nominada a los Premios Óscar Glenn Close, quien la encarnó en las películas “101 Dálmatas" y “102 Dálmatas”.

Disney mostró que luce rizos blancos y negros, un cargado maquillaje y no va sola: cuidando sus espaldas van sus secuaces Horacio (Paul Walter Hauser) y Gaspar (Joel Fry). El estreno está planeado para el 28 de mayo del 2021.