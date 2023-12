Denny Laine, guitarrista de Paul McCartney en los Wings, falleció a los 79 años

El destacado músico británico Denny Laine, reconocido por su contribución como guitarrista en el grupo Wings de Paul McCartney, ha fallecido a los 79 años tras una prolongada lucha contra una enfermedad pulmonar, según confirmó su esposa, Elizabeth Hines, a través de las redes sociales.

"Mi querido esposo falleció pacíficamente temprano esta mañana. Estuve a su lado, sosteniéndole la mano mientras le ponía sus canciones navideñas favoritas. Durante las últimas semanas, él había estado cantando canciones de Navidad, y continué reproduciéndolas mientras estuvo en la UCI con un ventilador durante la última semana", escribió Hines.

"Él y yo ambos creíamos que superaría sus problemas de salud y regresaría al centro de rehabilitación y, eventualmente, a casa. Desafortunadamente, su enfermedad pulmonar, la Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI), es impredecible y agresiva; cada infección debilitó y dañó sus pulmones. Luchó todos los días. Fue tan fuerte y valiente, nunca se quejó".

En medio del dolor por la pérdida de Denny, Elizabeth compartió con conmovedora sinceridad los últimos deseos de él: simplemente anhelaba estar en casa, junto a ella y su gato Charley, deleitándose con los acordes de su guitarra gitana. También expresó la profunda gratitud de Denny hacia todos quienes le enviaron amor, apoyo y palabras amables durante los difíciles meses de su enfermedad, gestos que llegaron a conmoverlo hasta las lágrimas.

Laine, cantante, multiinstrumentista, compositor inglés y cofundador de The Moody Blues y Wings, había enfrentado problemas de salud, siendo infectado por COVID-19 en 2022. A lo largo de su destacada carrera, Laine escribió Go Now para The Moody Blues y coescribió Mull of Kintyre para los Wings, ambos éxitos significativos.

¿Qué dijo Paul McCartney?

Tras conocerse su fallecimiento, Paul McCartney rindió homenaje al músico a través de su cuenta de Instagram, recordándolo como un "vocalista y guitarrista sobresaliente". "Denny tenía un gran talento con un fino sentido del humor y siempre estaba dispuesto a ayudar a otras personas", destacó el ex-Beatle.

McCartney agregó que, a pesar de haberse "distanciado" en años anteriores, lograron "restablecer la amistad y compartir recuerdos de nuestra época juntos". "Tengo muchos recuerdos entrañables de mi tiempo con Denny (...) Envío mis condolencias y mejores deseos a su esposa, Elizabeth, y su familia".

Los seguidores de Denny Laine expresaron su pesar a través de mensajes conmovedores en las redes sociales, tales como "Un día triste para la música", "¡Él fue genial en Wings! Lo siento mucho", "Sin Denny, no hay Wings", "Qué regalo es la música de Denny para todos" y "Era un compositor y músico increíble y una hermosa persona también".