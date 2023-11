Armando Manzanero vuelve a los escenarios gracias a la inteligencia artificial

El hijo del legendario Armando Manzanero sorprende al revivir al Rey del romanticismo en una gira única con ayuda de la inteligencia artificial.

En solo dos años, Juan Pablo Manzanero ha pasado de no poder cantar una sola canción de su padre, el aclamado Armando Manzanero, a ultimar una gira internacional que rinde homenaje al Rey del romanticismo, fallecido hace tres años.

El proyecto, denominado Desde el cielo, es una "catarsis" para Manzanero, quien lo describe como un proceso largo y costoso en una entrevista con EFE en La Habana, tras probar el espectáculo en la Fábrica de Arte Cubano.

"Volver a cantarlo, honrarlo y celebrarlo… Eso es algo que toma tiempo", explica Manzanero, refiriéndose al proceso de recrear a su padre mediante inteligencia artificial.

Desde el cielo: una prueba celestial en La Habana

El concierto en La Habana fue una "prueba" de lo que se podrá disfrutar en la gira Desde el cielo. Duró aproximadamente una hora y contó con la participación de las artistas cubanas Vania Borges y Haila.

El espectáculo no solo repasó el extenso repertorio de Manzanero, sino que también revivió al cantautor yucateco. A través de una pantalla, Manzanero saludó "desde el cielo", compartió anécdotas y hasta cantó con las invitadas mientras tocaba el piano, todo logrado con inteligencia artificial.

Juan Pablo, hijo de Armando Manzanero, revive al cantautor con la inteligencia artificial. | Fuente: EFE

Realismo asombroso

Los comentarios, reacciones y ademanes de Armando Manzanero en la pantalla dieron la sensación de una videollamada, incluso generando momentos tan emocionantes que su hijo tuvo que detenerse por la intensidad de la emoción.

"Cantarlo es todo un proceso de corazón porque me he tardado casi dos años en poder interpretar una canción entera sin que se me cierre la garganta", confiesa Juan Pablo.

Creando la ilusión con IA

Para proyectar a Manzanero con inteligencia artificial, un equipo trabajó con el rostro de Juan Pablo, recreando movimientos y gestos del Rey del Romanticismo. Se necesitaron siete meses para preparar solo 10 minutos de interacción.

El aspecto económico también ralentizó el proyecto: "Vendí hasta mi auto", revela el hijo. Sin embargo, el resultado incluirá la nueva canción de Juan Pablo, Desde el cielo, dedicada a su padre.

Legado holográfico y nuevos discos

Armando Manzanero, antes de fallecer, trabajó con su hijo en actuaciones holográficas. Juan Pablo revela que hay tres discos en colaboración que "irán saliendo" en el futuro.

El cantante aspira a que la gira no solo sea un éxito entre los admiradores de su padre, sino que también alcance a nuevas generaciones, incluso en un mundo dominado por géneros como el reguetón.

"La música romántica nunca va a pasar de moda", concluye Juan Pablo. "Siempre van a llegar géneros nuevos, pero una pareja de 15-16 años se querrá tomar de la mano escuchando una canción romántica".