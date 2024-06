Henry Cavill celebra el Día del Padre compartiendo una foto de la cuna de su bebé: "¡Seré papá pronto!"

Este domingo se celebra el Día del Padre y el actor Henry Cavill es el más emocionado de todos. Como se recuerda, hace unos meses, el intérprete de Superman compartió la noticia de que, junto a su pareja Natalie Viscuso, serán padres.

Por ese motivo, el artista publicó una imagen en Instagram donde espera la llegada de su bebé y mostró la cuna. Además, pidió a sus seguidores algunos consejos para una papá primerizo.

"Oh sí... y feliz Día del Padre a todos los padres allá fuera ¡Resulta que estaré uniéndome a sus sagradas filas pronto! ¿Algún consejo? Y no se preocupen, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegué el pequeñín, solo pegamento y escalpelos para que ella o él puedan armar minifiguras", se lee en la descripción.

En redes sociales, Henry Cavill suele estar en contacto con sus seguidores. Actualmente, está trabajando para Amazon Prime Video en Warhammer 40 000, conocida franquicia de Games Workshop.

Henry Cavill compartió una foto con la cuna de su bebé que pronto nacerá.Fuente: @henrycavill

¿Cómo Henry Cavill anunció que será padre?

El recordado 'Hombre de acero' fue interceptado por una reportera de Access Hollywood durante la alfombra roja del Avant Premier del filme The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie y que protagoniza.

"¿Y tú te has inspirado en él para asumir la paternidad en tu siguiente capítulo?", tras la pregunta, el actor no pudo contener responder directamente confirmando su “emoción” junto a Natalie Viscuso por la espera de su primer bebé.

“Bueno, mi compañero no me inspiró a hacerlo (…) Mis padres lo hicieron, pero estoy muy emocionado por eso. Natalie y yo estamos muy emocionados (por la llegada del bebé). Bueno, estoy seguro de que todos ustedes verán mucho más”, manifestó Henry Cavill.

Natalie Viscuso lució su embarazo en público junto a Henry Cavill

Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron captados saliendo del The Whitby Hotel, en Nueva York. Fue en un video viral en Tik Tok y X (ex Twitter) donde se pudo observar al actor tomando de la mano a su novia mientras se dirigían a su camioneta.

Inmediatamente, diversos paparazis fotografiaron a la pareja. No obstante, lo que más llamó la atención fue el proporcionado vientre que lucía Natalie, quien usaba un atuendo oscuro ajustado mostrando su notorio embarazo.

“El embarazo de Natalie ha sido una auténtica bomba para los seguidores y, sobre todo, seguidoras del actor Henry Cavill, que desconocían el importante cambio que el actor y su chica van a dar en este 2024”, señaló la popular revista Hola!

