Henry Cavill aniquila a los nazis en una nueva película de Guy Ritchie: mira el tráiler oficial

Henry Cavill regresará pronto a los cines con una nueva película de acción del reconocido director Guy Ritchie luego de que ambos estuvieran juntos, ocho años atrás, en el estreno de El agente de C.I.P.O.L. Ahora, el recordado actor de Superman estará en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un filme de guerra que relata la historia de una banda militar secreta formado por el ex primer ministro británico Winston Churchill contra los nazis.

La película está basada en el libro de Damien Lewis, un popular corresponsal de guerra bajo el guion escrito por Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel y el propio Guy Ritchie. Asimismo, la productora Lionsgate decidió lanzar este martes 30 de enero el primer tráiler oficial de la película basada en archivos desclasificados de la del Departamento de Guerra británico.

En el registro audiovisual, de poco más de dos minutos, se ve como Henry Cavill interpreta al comandante rebelde Gus March-Phillips quien es liberado para una misión: neutralizar los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. “Estamos perdiendo la guerra. Hitler no sigue las reglas, nosotros tampoco”, se le oye decir al personaje de Winston Churchill.

Seguidamente, aparece Gus March-Phillips con un carácter desafiante ante el pedido del general para reclutar a sus más confiables aliados para completar la misión. “Si voy a hacer esto, necesitaré a mi propio equipo. No te gustarán. Están todos, enojados”, expresó Henry Cavill dando pie a escenas donde asesina a varios soldados nazis con el objetivo de cumplir su objetivo.

Henry Cavill interpreta al comandante británico Gus March-Phillips. | Fuente: Lionsgate

¿De qué trata The Ministry of Ungentlemanly Warfare?

The Ministry of Ungentlemanly Warfare es una próxima película de Guy Ritchie, cineasta muy popular por sus películas estéticas, de ritmo y de humor oscuro combinadas con hechos históricos y relevantes. El filme estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial y detalla la primera misión de la historia de las fuerzas especiales británicas contra Alemania.

"La unidad de combate ultrasecreta, compuesta por un grupo variopinto de pícaros e inconformistas, emprende una audaz misión contra los nazis utilizando técnicas de lucha totalmente poco convencionales y absolutamente 'poco caballerosas'. En última instancia, su enfoque audaz cambió el curso de la guerra y sentó las bases para el SAS británico y la guerra moderna Black Ops", se lee en la sinopsis oficial.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare: fecha de estreno y elenco

La película The Ministry of Ungentlemanly Warfare tiene programado su fecha de estreno para el próximo 19 de abril en las salas de cine de Estados Unidos esperando también su pronta llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

El largometraje cuenta con un destacado elenco conformado por: Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding y Cary Elwes.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare llegará a los cines de EE. UU. el próximo 19 de abril.Fuente: Lionsgate