Murió la actriz Diane Ladd, nominada al Óscar por 'Corazón salvaje' y 'Alicia ya no vive aquí'

La actriz Diane Ladd falleció a los 89 años en su casa en Ojai, California.
La actriz Diane Ladd falleció a los 89 años en su casa en Ojai, California. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Diane Ladd fue nominada tres veces al Óscar siendo dirigida por Martin Scorsese, David Lynch y Martha Coolidge. Su hija, la también actriz Laura Dern, dio a conocer la noticia.

Diane Ladd, icónica actriz nominada tres veces al Óscar, falleció a los 89 años. Su muerte fue anunciada por su hija y compañera de reparto, Laura Dern, quien por medio de un comunicado mencionó que la octogenaria intérprete dejó de existir este lunes en su casa en Ojai, California.

Según el pronunciamiento de Dern, compartido por CNN y El País, la recordada camarera del drama romántico Alicia ya no vive aquí y la madre protectora en el emblemático filme de David Lynch, Corazón Salvaje, fue descrita como “una heroína increíble y una madre maravillosa”.

“Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que uno pudiera imaginar (…) Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, señaló Laura Dern, popular actriz de Terciopelo azul, Jurassic Park, Star Wars, Twin Peaks, Historia de un matrimonio, entre otras populares películas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce las causas de la muerte de Diane Ladd, quien logró una exitosa carrera de más de 60 años en Hollywood interpretando a “mujeres de fuerte carácter” y siendo dirigida por históricos cineastas como Martha Coolidge, David Lynch, Martin Scorsese, Bob Rafelson, entre otros.

Diane Ladd junto a Ellen Burstyn en la película Alicia ya no vive aquí, de Martín Scorsese.
Diane Ladd junto a Ellen Burstyn en la película Alicia ya no vive aquí, de Martín Scorsese. | Fuente: Warner Bros

Diane Ladd fue nominada tres veces al Óscar de la Academia

La carrera de Diane Ladd en el cine estuvo marcada por tres nominaciones como Actriz de reparto por sus interpretaciones en Alice Doesn’t Live Here Anymore, de Martin Scorsese; Wild at Heart, de David Lynch; y Rambling Rose, de Martha Coolidge.

Su primera nominación lo logró interpretando a la mordaz y directa camarera Florence, quien era amiga de la protagonista Alice Hyatt (Ellen Burstyn) en la película Alicia ya no vive aquí, en 1974.

La segunda nominación de Ladd fue con Corazón Salvaje, en 1990, interpretando a Marietta, una madre celosa que estaba dispuesta a matar para alejar a su hija (Laura Dern) de su amante interpretado por Nicolas Cage.

Su última nominación fue al año siguiente con la película El precio de la ambición, de la directora Martha Coolidge donde interpretó a la señora Hillyer al lado del actor Robert Duvall. En esta película, Diane donde volvió a actuar junto a su hija Laura, quien protagonizó el aclamado filme.

La actriz Laura Dern dio a conocer la muerte de su madre Diane Ladd en un comunicado.
La actriz Laura Dern dio a conocer la muerte de su madre Diane Ladd en un comunicado. | Fuente: EFE

¿Quién fue Diane Ladd?

Diane Ladd fue una actriz de cine y televisión estadounidense. Nación en Meridian, Misisipi, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 1935. Desde joven se dedicó al mundo de la actuación siendo su primer éxito en Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese.

Sus créditos también incluyen películas como Chinatown, Embryo, The November Plan, All Night Long, Something Wicked This Way Comes, Primary Colors, El caso de la viuda negra, Corazón salvaje, El precio de la ambición, entre otros aclamados filmes.

En televisión, tuvo apariciones en series como ER, Touched by Angel y Alice, el spin-off de Alicia ya no vive aquí, Kingdom Hospital, Chesapeake Shores, entre otros programas.

En 1970, la actriz afirmó, en una entrevista con New York Times, ya no negarse a "llamarse grande". "Puedo hacer Shakespeare, Ibsen, acentos ingleses, acentos irlandeses, sin acento, ponerme de cabeza, bailar claqué, cantar, parecer de 17 o de 70 años", declaró.

Ladd se casó tres veces y se divorció dos: de Bruce Dern y de William A. Shea, Jr. Su primer marido, Bruce Dern, padre de Laura Dern, fue nominado al Óscar.

