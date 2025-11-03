Murió la actriz Diane Ladd, nominada al Óscar por 'Corazón salvaje' y 'Alicia ya no vive aquí'

Diane Ladd, icónica actriz nominada tres veces al Óscar, falleció a los 89 años. Su muerte fue anunciada por su hija y compañera de reparto, Laura Dern, quien por medio de un comunicado mencionó que la octogenaria intérprete dejó de existir este lunes en su casa en Ojai, California.

Según el pronunciamiento de Dern, compartido por CNN y El País, la recordada camarera del drama romántico Alicia ya no vive aquí y la madre protectora en el emblemático filme de David Lynch, Corazón Salvaje, fue descrita como “una heroína increíble y una madre maravillosa”.

“Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que uno pudiera imaginar (…) Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, señaló Laura Dern, popular actriz de Terciopelo azul, Jurassic Park, Star Wars, Twin Peaks, Historia de un matrimonio, entre otras populares películas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce las causas de la muerte de Diane Ladd, quien logró una exitosa carrera de más de 60 años en Hollywood interpretando a “mujeres de fuerte carácter” y siendo dirigida por históricos cineastas como Martha Coolidge, David Lynch, Martin Scorsese, Bob Rafelson, entre otros.