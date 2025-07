Sarah Jessica Parker confirma que tuvo romance con Nicolas Cage: ¿por qué no funcionó?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sarah Jessica Parker confirmó que tuvo una relación con Nicolas Cage. La revelación se dio durante su reciente participación en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, emitido el 13 de julio.

Cuando el conductor —y también amigo cercano de la actriz— le preguntó si había salido con Cage, Parker, de 60 años, respondió: "Eh, sí, salí con él. Sí, lo hice". La confesión sorprendió a Cohen, de 57 años, quien reaccionó con un asombrado "Wow", y agregó: "Tenemos que hablar de eso".

Ambos actores protagonizaron la comedia romántica Honeymoon in Vegas en 1992, donde interpretaron a la pareja Betsy y Jack. La película, dirigida por Andrew Bergman, contó además con la participación de los fallecidos James Caan y Pat Morita, y un curioso cameo de un joven Bruno Mars como imitador de Elvis Presley.

Por aquel entonces, ya circulaban rumores de un posible romance entre Parker y Cage, aunque nunca se había confirmado oficialmente, hasta ahora.

¿Por qué terminó la relación entre Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage?

Aunque la actriz no dio más detalles sobre aquella relación, Nicolas Cage también se pronunció poco después. En declaraciones al medio E! News, el actor atribuyó la brevedad del romance a una primera mala impresión que dejó en la madre de Parker.

"Me importaba Sarah, pero no creo que haya pasado la prueba de la mamá", admitió. "Recuerdo haber cenado con ella y su madre en el Russian Tea Room. No sé si fue por mi chaqueta de cuero azul Vanson (que aún conservo) o por mi sinusitis, pero no volví a saber de ella", relató.

Cage se ha casado cinco veces; su actual esposa es Riko Shibata, con quien se casó en una ceremonia privada en Las Vegas en 2021. Tiene tres hijos: Weston (34), con Christina Fulton; Kal-El (19), con Alice Kim; y August Francesca, nacido en 2022, fruto de su matrimonio con Shibata.

¿Quién es la actual pareja de Sarah Jessica Parker?

Sarah Jessica Parker está casada desde 1997 con el actor Matthew Broderick. Durante el mismo programa, Cohen le preguntó cómo supo que él era "el indicado". "Simplemente supe que era increíble", respondió. También reveló que fue ella quien dijo "te amo" primero: "No tenía nada que perder".

Broderick había contado una versión similar en una entrevista anterior, asegurando que supo que Parker era la persona para él "desde la primera vez que la vio".

La pareja ha trabajado junta en Broadway en dos ocasiones; juntos tienen tres hijos: James Wilke, de 22 años, y las gemelas Marion y Tabitha, de 16.