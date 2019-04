Diego Boneta dio algunos detalles sobre la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", aún sin fecha de estreno. | Fuente: Netflix

"Luis Miguel, la serie" se convirtió en una de las series más comentadas del 2018 y le dio un nuevo empuje a la carrera del 'Sol de México'. Desde que terminó la primera temporada, todos quieren saber detalles de la segunda entrega. Diego Boneta, que encarnó a Luis Miguel, en la ficción, dio detalles sobre el trabajo que se está realizando.

"Pues todavía no está confirmada al 100%, pero cada día va mejor todo y espero tener noticias pronto para poder compartir con todos ustedes. (…) Ahora están viendo todo, hay negociaciones de por medio con diferentes personas, entonces como no está confirmado, realmente no hay un avance creativo en el que les pueda decir nada desafortunadamente", apuntó Boneta al diario "El Mercurio".



El actor, que se propone visitar Perú en la segunda mitad del año, confirmó que aún no comienzan las grabaciones para la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" a cargo de Telemundo y Netflix. Por lo tanto, tampoco hay posible fecha de estreno.

Diego Boneta aseguró que le resultó difícil de despegarse de su personaje como Luis Miguel. Él visitará Perú este año. | Fuente: Netflix

ALEJARSE DEL SOL

Diego Boneta comentó que le ha resultado "difícil" separarse del personaje del 'Sol de México' que lo catapultó a la fama en Latinoamérica. Él describió su experiencia como "sonar como otra persona" y lo comparó con imitar el acento de un amigo con el que has vivido por un tiempo.

"Fue todo un proceso que duró dos años [...] Estás tan metido psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, que sí fue difícil. Pero estoy procurando, con cada personaje que he hecho desde la serie, por lo menos físicamente verme totalmente diferente", indicó.

NUEVOS PROYECTOS



Después de "Luis Miguel, la serie", Diego Boneta se ha dedicado al cine y tiene pendiente los estrenos de "Terminator: Dark Fate" y "Monster Hunter". En su cuenta de Instagram,él publicó una foto como su personaje en la nueva entrega de "Terminator".

Aún no ha revelado su papel, pero para el artista la experiencia de trabajar en esta película "fue increíble, porque fue después de Luis Miguel, terminé de rodar la serie y me fui directo a Madrid a filmar 'Terminator' y me siento muy afortunado al poder hacer ambas cosas, tanto proyectos aquí en Latinoamérica como proyectos allá", aseguró.