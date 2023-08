Dolly Parton rechaza invitación de Kate Middleton y bromea: "No iba a promocionar mi álbum"

Dolly Parton, la reina indiscutible de la música country, compartió en una reciente entrevista que tuvo que declinar una invitación para tomar el té con Kate Middleton, la Princesa de Gales, durante su reciente visita a Inglaterra. La cantante habló al respecto durante una entrevista en BBC Radio 2, donde expresó su pesar por tener que rechazar la reunión.

Claudia Winkleman, la presentadora del programa planteó la pregunta sobre si Dolly tenía planes de explorar más de Londres durante esta visita. Aunque la artista ya había experimentado la ciudad en sus años de gira, en esta ocasión su agenda estaba repleta debido a la promoción de su nuevo álbum Rockstar. Tenía tantos compromisos que no pudo encontrarse con la princesa.

En palabras de Parton, la invitación a tomar el té fue un gesto "gentil y amable" por parte de la princesa, quien había preparado todo para el encuentro. "Esta vez, por el amor de Dios, ¡incluso me invitaron a tomar el té con Kate!", compartió Parton con Winkleman. "Y me sentí tan mal… ¡ni siquiera pude ir! Tenían todo esto preparado (…) Y uno de estos días voy a poder hacer eso… ¡Eso sería genial!", compartió con entusiasmo la inolvidable intérprete de Jolene.

Siendo la carismática figura que es, Dolly Parton dio un giro juguetón a la conversación, bromeando que la verdadera razón detrás de su negativa fue que esa reunión no contribuiría a impulsar la venta de discos. "Ella no iba a promocionar mi álbum de rock, así que tuve que decir que no", dijo la cantante en broma.

A pesar de este comentario jocoso, es evidente que a Dolly Parton, la voz detrás de éxitos como Here you come again y Coat of many colors, le habría encantado compartir un momento de té con la princesa Kate. Ha sido durante mucho tiempo una seguidora de la realeza e incluso ha tenido la oportunidad de cantar para la familia real británica en el pasado, como en el Jubileo de Plata de Isabel II en 1997.

Durante la entrevista, la compositora del emblemático I will always love you también rememoró, 45 años después, su miedo por romper el protocolo cuando conoció a la reina Isabel II, a quien recuerda como una persona "cálida, amable y generosa". "La simple idea de conocer a la Reina de Inglaterra, simplemente conocer a una reina, fue increíble", compartió emocionada.

La icónica Dolly Parton, célebre por su música country, lanzará su nuevo álbum Rockstar en noviembre, que marca su primera incursión en el rock and roll en más de seis décadas de carrera. Este disco incluirá su interpretación del éxito de 1970 de The Beatles, Let it be. Además, se han anunciado emocionantes colaboraciones con otras leyendas musicales como Debbie Harry, Elton John, Steven Tyler, Kid Rock y Joan Jett.