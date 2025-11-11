Chile: filtran prueba de sonido de Dua Lipa cantando 'Tu falta de querer', de Mon Laferte

Dua Lipa está lista para sus dos conciertos en Chile este martes 11 y miércoles 12 de noviembre como parte de su gira Radical Optimism. “Chile, estamos aquí. Listos para dos noches increíbles con ustedes”, expresó la estrella británica en su cuenta de Instagram.

La modelo y compositora internacional ya se encuentra en el país sureño con el fin de interpretar sus clásicas canciones: Dance The Night, Cod Heart, One Kiss, Levitating, entre otros éxitos.

Sin embargo, recientemente se filtró la canción sorpresa que entonará la artista de 30 años. Por medio de un video difundido por fanáticos y medios chilenos, se pudo escuchar a Dua Lipa cantando la letra de Tu falta de querer, de la cantante chilena Mon Laferte.

En el registro audiovisual se logra oír la prueba de sonido dentro del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile. Allí mismo, unos jóvenes gritan de emoción al escuchar el famoso tema de Mon Lafarte que la catapultó a la fama el 2015.

“La escogida para el primero de sus dos conciertos en Chile fue Tu Falta de Querer, de Mon Laferte. Si estarás en el concierto, prepara tu garganta para cantarla con toda esta noche”, se lee en la publicación del periódico La Tercera con el video de la filtración.

La curiosa reacción de Mom Laferte en redes sociales

Después de que se viralizó la prueba de sonido de Dua Lipa donde se le escucha cantar Tu falta de querer, de Mon Laferte, la propia artista chilena compartió un curioso mensaje.

Fue por medio de su cuenta de X, que la compositora de 40 años posteó una cara de emoji enojado. Es así como diversos usuarios relacionaron la publicación de Laferte ante la viralización de su tema entonado por Dua Lipa.

"Aunque nos spoilearon, no sabes lo orgullosa y feliz que me siento de que haya elegido una canción tuya", "Dua Lipa llegó hoy a Chile, horas antes de su show, por ende, hizo prueba de sonido delante de sus fans", "Viste que Dua Lipa va a cantar tu canción ¿qué haces enojada?", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Dua Lipa canta una canción proveniente del país donde realiza sus conciertos. Previamente, en sus dos shows en Buenos Aires, Argentina, la cantante realizó un cover de los temas De música ligera, de Soda Stereo y Tu misterioso alguien, de Miranda!

😡 — Mon Laferte (@monlaferte) November 11, 2025

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima?

El concierto de Dua Lipa en Lima se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde la artista presentará sus grandes éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, junto con sus nuevas canciones. Será su primera presentación en suelo peruano.

Fechas de la gira de Radical Optimism Tour de Dua Lipa

7 de noviembre . Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)



. Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate) 8 de noviembre . Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)



. Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate) 11 de noviembre . Santiago, Chile (estadio Nacional)



. Santiago, Chile (estadio Nacional) 12 de noviembre . Santiago, Chile (estadio Nacional)



. Santiago, Chile (estadio Nacional) 15 de noviembre . Sao Paulo, Brasil (estadio Morumbis)



. Sao Paulo, Brasil (estadio Morumbis) 22 de noviembre . Río de Janeiro, Brasil (estadio Nilton Santos)



. Río de Janeiro, Brasil (estadio Nilton Santos) 25 de noviembre . Lima, Perú (estadio San Marcos)



. Lima, Perú (estadio San Marcos) 28 de noviembre . Bogotá, Colombia (estadio El Campín)



. Bogotá, Colombia (estadio El Campín) 1 de diciembre . Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)



. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros) 2 de diciembre . Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)



. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros) 5 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)