Ed Sheeran se subió sobre un vehículo y cantó para celebrar su triunfo en juicio por plagio

El cantante británico Ed Sheeran fue grabado cantando una canción en el barrio neoyorquino de El Soho, en el sur de Manhattan (Nueva York, EE.UU.), donde el artista fue absuelto el día anterior por un jurado de haber plagiado parcialmente en su tema "Thinking Out Loud" la progresión de acordes de la canción "Let's Get It On", de Marvin Gaye.

"¿Puedo cantarles una canción antes de irme?", se le escucha decir al artista del Reino Unido, subido sobre un vehículo estacionado, antes de interpretar una de sus canciones acompañado de su guitarra.

Ed Sheeran había sido denunciado por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Marvin Gaye, en una demanda que data de 2017 y sobre la que Sheeran llegó a decir que se retiraría de la música si los denunciantes ganaban el caso.

Una sesión acústica en pleno juicio

Durante las dos semanas que duró el juicio, Ed Sheeran tomó una guitarra para interpretar ante el jurado la canción objeto de la polémica, en una privilegiada actuación acústica con la que aparentemente logró convencerlos de que no había habido copia en la "progresión de acordes".

Al salir del tribunal, Ed Sheeran leyó una declaración que llevaba escrita en la que proclamó que él se siente "solamente un tipo con una guitarra que ama escribir música para que la gente la disfrute", y añadió: "No soy y nunca me permitiré ser una alcancía (hucha) que cualquiera viene a sacudir".

Los nuevos proyectos de Ed Sheeran

Ed Sheeran está a punto de publicar su nuevo álbum y de comenzar una gira por Estados Unidos dentro de su tour mundial "Mathematics", en el que evitó incluir una parada en Nueva York.

Tiene previsto ofrecer una veintena de conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver) para promocionar su álbum "=",

Sheeran incluyó "Thinking Out Loud" en su disco "X", del que ha vendido millones de copias.

El cantante ya ganó en marzo del año pasado otro juicio parecido en Reino Unido por violación de "copyright" en su tema "Shape Of You".

En su cuenta de Twitter, el cantante escribió el año pasado: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60.000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles".

(Con información de EFE)