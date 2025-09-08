Lamine Yamal expone cariñosa foto con Nicki Nicole en su celular y desmiente rumores de ruptura [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lamine Yamal muestra fondo de pantalla en su celular con Nicki Nicole y desmiente rumores de ruptura. | Fuente: Instagram (nicolas_williams9)

Lamine Yamal y Nicki Nicole quieren seguir siendo la pareja del momento luego de anunciar su relación semanas atrás con una romántica y colorida fotografía en redes sociales que paralizó las portadas de medios y revistas internacionales.

La pareja sigue firme después de los rumores de una supuesta separación tras un presunto borrado de fotos en Instagram y con la filtración de un supuesto ‘affaire’ propalado por medios argentinos de la cantante de reguetón con la estrella del Real Madrid Franco Mastantuono.

Fue el propio Lamine Yamal quien mostró recientemente con orgullo una foto amorosa con Nicki Nicole, la cual colocó como su fondo de pantalla en su celular.

Luego del partido el último domingo entre España y Turquía, que acabó 6 a 0 a favor de los europeos, Nico Williams, jugador de la selección española, grabó a la estrella del Barcelona, quien lucía muy enamorado al ver su celular. ¿Por qué sonríes, bro?", se escucha decir a Nico, mostrando la risa nerviosa de su joven compañero.

Acto seguido, Lamine mandó un beso volado a la cámara mostrando como fondo de pantalla una foto de él con el torso desudo mientras atrás está Nicki Nicole abrazándolo y haciendo gestos con las manos. “Mi chaval está in love”, escribió Nico Williams en la descripción del video que viene siendo muy comentando en redes sociales.

Es así como Lamine Yamal puso fin de los rumores de separación de Nicki Nicole, a quien le dio una romántica cena con globos de corazones, rosas, pasteles y joyas el día de su cumpleaños el 25 de agosto.

Lamine Yamal estuvo en la victoria de 6 a 0 en favor de España contra Turquía el último domingo. | Fuente: Instagram (lamineyamal)

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su relación? Esto se decía

Después de que Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieran pública su relación en el cumpleaños 25 de la artista argentina, se viralizaron rumores y especulaciones que apuntaron a que habrían tomado caminos por separado.

Primero, se habló de que el futbolista del Barcelona había borrado fotos de ambos, sin embargo, esto quedó descartado, ya que él nunca compartió imágenes en su feed de Instagram, solo una en sus historias de esta red social. Por ello, parecía que la pareja continuaba con su amor, hasta que los medios argentinos mencionaron el nombre de Franco Mastantuono.

Se comentó que el fichaje del Real Madrid sería ‘el tercero en la discordia’. De acuerdo con la periodista de espectáculos Marcela Tauro, “Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante ‘está en esas’ con Mastantuono”. No obstante, esto nunca fue confirmado.

En un comienzo, ninguno de los tres involucrados ha dado alguna declaración o han desmentido los rumores. Sin embargo, Lamine Yamal compartió el último domingo una foto en su fondo de pantalla con Nicki Nicole lo que dejaría claro que el futbolista mantiene su relación con la argentina.

Lamine Yamal expone romántico foto con Nicki Nicole en fondo de pantalla de su celular.Fuente: Instagram (nicolas_williams9)

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron relación con romántica foto

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con una foto compartida en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona publicó una imagen romántica junto a la cantante argentina y ella la replicó en sus historias de Instagram, dejando atrás las dudas.

El último fin de semana, Nicki celebró por adelantado sus 25 años acompañada de familiares y amigos. Aunque ya había mostrado detalles de la celebración, como una torta decorada con corazones blancos y rojos y los saludos de sus seres queridos, la foto que más llamó la atención fue otra: la de la artista apoyando su cabeza en el rostro de Lamine mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

La escena, cargada de romanticismo, muestra a la pareja sentada frente a una mesa decorada con pétalos de rosas rojas, un pastel blanco y un gran arreglo floral acompañado de globos en forma de corazón. Nicki aparece con un atuendo de estampado militar, mientras que Lamine viste una camisa negra y posa con una gran sonrisa.

El futbolista español acompañó la imagen con un emoji de pastel y un corazón rosado en sus historias de Instagram. Minutos después, la intérprete de Ojos verdes replicó la publicación, agregando varios emojis de corazones en llamas.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con romántica fotografía.Fuente: Instagram (lamineyamal)