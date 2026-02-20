“Estaba empezando a perder el habla”: Patrick Dempsey cuenta cómo fueron los últimos días de Eric Dane

El actor Patrick Dempsey, recordado por su papel como Dr. Derek en Grey’s Anatomy, ofreció un sentido tributo a su excompañero Eric Dane tras su fallecimiento el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, luego de una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dane, quien interpretó al Dr. Mark Sloan en la serie, murió menos de un año después de hacer público su diagnóstico.

En una entrevista reciente en Virgin Radio UK, Dempsey recordó cómo se mantuvo en contacto con Dane hasta poco antes de su muerte, intercambiando mensajes hasta cerca de una semana antes.

Los últimos días de Eric Dane

Explicó que en los últimos días su amigo estaba postrado en cama y comenzaba a perder la capacidad de hablar, los efectos devastadores de la enfermedad que progresó rápidamente.

“Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente. Era un hombre divertidísimo; era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu”, contó.

A pesar de ello, Dempsey prefirió resaltar el humor y la alegría que Dane aportaba al set, apuntando que siempre fue “una verdadera fuente de diversión” para quien trabajó con él.

El también actor describió la difícil situación al leer la noticia de la muerte de Dane y expresó su profundo pesar por su familia: “Me entristeció mucho leer la noticia… Siento realmente mucha pena por sus hijos”, dijo al referirse a Billie y Georgia, las hijas del fallecido intérprete.

Dempsey rememoró con cariño la química entre ambos durante su tiempo en Grey’s Anatomy, donde sus personajes se convirtieron en uno de los dúos más icónicos de la serie. Aunque había pasado más de una década desde que trabajaron juntos, la conexión personal entre ellos perduró.

“Es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos de diversión que compartimos y celebraré la alegría que trajo a la vida de las personas, y la verdadera pérdida es para nosotros, que ya no la tenemos”.

¿Quién fue Eric Dane?

Eric Dane fue un actor estadounidense nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Es ampliamente reconocido por sus interpretaciones en series de televisión como Grey’s Anatomy, donde dio vida al carismático Dr. Mark Sloan, y Euphoria, en la que interpreta a Cal Jacobs, el complejo padre de Nate (Jacob Elordi). Además, participó en producciones como Charmed, The Last Ship y películas como X-Men: The Last Stand, Valentine’s Day, Burlesque y Bad Boys: Ride or Die.

