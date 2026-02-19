Alianza Lima vs Sport Boys: se enfrentan en Matute por la fecha 4 del Torneo Apertura

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: se enfrentan este viernes 20 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 y L1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Alianza Lima vs Sport Boys: altas y bajas en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima no contará con Esteban Pavez, Jean Pierr Archimbaud, Guillermo Viscarra, Josué Estrada y Jesús Castillo. Sport Boys, en tanto, no tendrá a Hansell Riojas y Erick Gonzáles.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?
- En Perú, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 9:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Sport Boys en vivo?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través L1 Max y Fox Sports (Estados Unidos). Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones posibles
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marcos Huamán; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez; Eryc Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero; Luis Ramos.
Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Gustavo Dulanto, David Alvarado, Sebastián Aranda; Hernan Da Campo, Federico Illanes; Luis Urruti, Juan Torres, Jostin Alarcón; Luciano Nequecaur.