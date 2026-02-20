¿Es viable otorgarle el indulto presidencial a Pedro Castillo? Esto respondió el abogado Julio Rodríguez

En RPP, el abogado Julio Rodríguez dijo que debe haber una condena firme sobre Pedro Castillo para que procede una eventual gracia presidencial.

José María Balcázar es el octavo presidente del Perú en diez años. | Fuente: Video: RPP | Fotos: Presidencia

Walter Ayala, abogado del expresidente Pedro Castillo, ha presentado formalmente la solicitud para que su patrocinado sea indultado por el flamante mandatario José María Balcázar.

Balcázar Zelada, de la bancada de Perú Libre, expresó en el pasado su respaldo a una posible liberación de Castillo Terrones, condenado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Pero, ya en el cargo y con la crisis política a tope, ¿es posible darle la gracia presidencial al exjefe de Estado?

Para el abogado y especialista en derecho penal Julio Rodríguez, la respuesta es un no rotundo, ya que el perdón presidencial se concede sobre una condena firme; es decir, con el proceso cerrado en segunda instancia tras la resolución de las apelaciones.

El especialista remarcó que la sentencia de Castillo Terrones a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión ha sido apelada ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que deberá definir si ratifica o revoca la sentencia.

“El perdón de la pena es una gracia presidencial. Esto lo heredamos del sistema monárquico inglés, ¿qué significa? Yo le perdono a una persona la pena que tiene que cumplir. Para que yo le pueda perdonar una pena, esta debe tener carácter de firme; no puede ser objeto de impugnación”, declaró en Ampliación de Noticias.

¿La defensa legal de Castillo debería desistir de la apelación?

Rodríguez señaló que, para cumplir con la normativa, la defensa legal debería desistir de la apelación para que la sentencia emitida en primera instancia sea firme; sin embargo, se trataría de un movimiento impredecible y arriesgado, porque el presidente José María Balcázar ha dicho que la liberación de Castillo Terrones no está en su agenda.

“Los políticos en este país, pues normalmente van como veletas, a donde el viento los lleve. El viento lo puede llevar el día de hoy a decidirse, por ejemplo, hacia un indulto, pero si el día de mañana cambia de escenario, obviamente la persona que desistió del recurso se quedará con su pena definitivamente. Y no podrá ser revisada”, aseveró.

Walter Ayala presentó la solicitud basándose en el “principio de confianza legítima” e invocando a Balcázar Zelada a cumplir con su palabra de liberar a Pedro Castillo.

Empero, Rodríguez dijo que el argumento de principio de confianza no se aplica en este caso.

“No tiene nada que ver con la argumentación que está haciendo el abogado de Castillo. Está tratando de generar una especie de yo confío en lo que tú declaraste previamente y sobre esa base yo te voy a exigir que tú cumplas con tu declaración”, apuntó.

El especialista señaló que José María Balcázar, en su condición de congresista y simpatizante de Pedro Castillo, pudo haberse expresado a favor de una posible liberación del expresidente; sin embargo, remarcó que se trata de una connotación política y no jurídica.

“Eso no compromete de ninguna manera a un presidente… a tomar una decisión, puesto que es una declaración que tiene esta connotación, estrictamente política y no jurídica, y; por lo tanto, no es exigible”, apuntó.