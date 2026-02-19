Muere Eric Dane, el inolvidable McSteamy de Grey's Anatomy, a los 53 años tras batalla contra la ELA

En un comunicado difundido por TMZ, sus familiares expresaron: "Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA".

El mundo del entretenimiento está de luto. El actor estadounidense Eric Dane falleció el 19 de febrero a los 53 años, según confirmó su familia, tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025.

En un comunicado difundido por TMZ, sus familiares expresaron: "Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA". También señalaron que pasó sus últimos días acompañado por su esposa, sus hijas, Billie y Georgia, y sus amigos cercanos.

La familia destacó además que, durante su enfermedad, el actor se convirtió en un activo promotor de la concienciación y la investigación sobre la ELA, buscando apoyar a otras personas que enfrentan el mismo diagnóstico. Finalmente, solicitaron privacidad para navegar este "momento imposible".

En sus últimos meses, Eric Dane habló abiertamente sobre el impacto de la enfermedad neurodegenerativa en su vida. Compartió con honestidad cómo su condición afectaba su movilidad y su día a día, convirtiéndose en una voz visible en la lucha por mayor investigación y apoyo para los pacientes con la esclerosis lateral amiotrófica.

¿Quién fue Eric Dane?

El actor alcanzó fama mundial gracias a su papel como el Dr. Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en la exitosa serie médica Grey’s Anatomy. Su personaje se convirtió en uno de los favoritos del público y en un ícono de la televisión de los años 2000.

Antes de su salto definitivo a la fama, también participó en la serie sobrenatural Charmed, donde interpretó a Jason Dean, el interés amoroso de Phoebe Halliwell (Alyssa Milano). Más adelante protagonizó el drama de acción naval The Last Ship, dando vida al capitán Tom Chandler.

En el cine, formó parte del universo de los superhéroes al interpretar a Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand.

En años recientes mostró una faceta más compleja y madura con su papel de Cal Jacobs en la serie de HBO Euphoria.