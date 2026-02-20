Keiko Fujimori dice que su “respuesta personal es no” a una eventual reunión con Balcázar, pero decisión final es de su partido

Fujimori Higuchi resaltó que, tras la elección de Balcázar, el rol de Fuerza Popular será “ser muy vigilante en cada uno de los actos de gobierno” del mandatario. | Fuente: RPP / Presidencia

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la posibilidad de mantener una reunión con el mandatario José María Balcázar, quien juró como jefe de Estado el último miércoles, 18 de febrero, tras la censura de José Jerí. Al respecto, la lideresa fujimorista afirmó que su decisión personal es no asistir si es que recibe una invitación a Palacio del actual presidente; sin embargo, precisó que esta será una resolución que deberá tomar con su partido.

“Mi respuesta personal es no [sobre una reunión con Balcázar]. Para eso existen los canales institucionales de comunicación política dentro del Congreso de la República. Mi partido político está representado a través de sus congresistas. Sin embargo, también sé que, como presidenta de un partido, mis actos no necesariamente son personales, sino también son colegiados. Y esta decisión final la tendré que tomar con el Comité Ejecutivo Nacional. Pero por lo pronto mi respuesta primera, personal, es decir no”, indicó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Fujimori Higuchi resaltó que, tras la elección de Balcázar, el rol de Fuerza Popular será “ser muy vigilante en cada uno de los actos de gobierno” del mandatario. “Como oposición, nos corresponde mantenernos vigilantes”, acotó.

La lideresa de Fuerza Popular también destacó la reunión que este jueves Balcázar mantuvo con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, en Palacio de Gobierno.

“Creo que es importante la reunión que ha tenido ayer el señor, el presidente Balcázar con Julio Velarde, sin embargo, eso no es suficiente. Vamos a ir evaluando cada una de estas acciones”, sostuvo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Fujimori dice que Fuerza Popular evitaba “un momento de incertidumbre” al oponerse a censura de Jerí

Keiko Fujimori también señaló que Fuerza Popular “desde un comienzo se opuso a la censura” de José Jerí del cargo de presidente de la Mesa Directiva del Congreso debido a que buscaban evitar el “caos político” e “incertidumbre” que se ha generado tras su salida de Palacio de Gobierno.

“En el caso del señor Jerí, lo que nosotros hemos hecho no es una defensa de él como persona o del presidente. Lo que nosotros defendíamos era evitar justamente este caos político, porque su salida significaba un momento de incertidumbre. Y lo que lamentamos es que se tomaba una decisión sin ver los siguientes actos, ni los riesgos que corría. Nosotros lo advertimos en una entrevista el día domingo, que el riesgo era que alguien de izquierda radical salga elegido, y lamentamos muchísimo que esto haya ocurrido”, señaló en Ampliación de Noticias.

Asimismo, la lideresa fujimorista indicó que la bancada de Fuerza Popular votó en contra de la censura del expresidente Jerí y lamentó los cuestionamientos que su partido político ha recibido de parte de representantes de Renovación Popular, luego que José María Balcázar fuera elegido como presidente del Parlamento y, en consecuencia, presidente de la República.

“Primero [quiero] lamentar los insultos constantes que vienen de parte de Renovación Popular. Las personas están cansadas de este tipo de circo político y yo espero que culminada este momento político podamos hablar de las propuestas. […] La votación más clara se vio al momento de la censura, donde Renovación Popular votó con los otros grupos de izquierda y de los grupos que se les dominan los caviares. Fuerza Popular, y me imagino que somos Perú, optamos por mantener al presidente Jerí, no por defensa de él, sino por una estabilidad y madurez política. Ese fue nuestro voto. Entonces, creo que la población se puede dar cuenta claramente cómo fue la estructura de las votaciones y que ahora ellos quieran señalar, insultando. La verdad que yo ya no voy a caer en el juego de los insultos”, sostuvo.