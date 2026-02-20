Uñas que hablan de ti: el color del verano se convierte en actitud

El verano no solo se vive, también se expresa. En cada detalle, el estilo personal cobra protagonismo y las uñas se convierten en una extensión de la actitud, la energía y el amor propio. Bajo esa premisa, Masglo, marca líder en el cuidado y embellecimiento de uñas, presenta Masglo Gel Evolution, una línea diseñada para acompañar a la mujer de hoy en cada momento de su día.

Color, actitud y libertad para cada momento

Masglo Gel Evolution destaca por su practicidad y alto desempeño. En solo 5 minutos y con tres simples pasos, permite lograr un acabado efecto gel sin necesidad de lámpara, con un brillo impecable y una duración de hasta 12 días. Una propuesta pensada para mujeres activas, que buscan resultados profesionales hechos por ellas mismas, donde estén y cuando lo necesiten, sin dejar de disfrutar de la playa, las noches largas o los planes espontáneos del verano.

Con más de 118 tonos disponibles, la paleta de Masglo Gel Evolution ha sido creada para adaptarse a distintos estilos, tonos de piel y formas de expresión. Tonos vibrantes, frescos y elegantes que conectan con el mood del verano y con la personalidad de cada mujer. Además, cada color cuenta con un nombre pensado para generar una conexión emocional, reforzando el empoderamiento y el amor propio.

Innovación y cuidado que protegen la uña natural

En línea con su compromiso con el cuidado, esta línea cuenta con una fórmula vegana, libre de 14 componentes potencialmente dañinos para las uñas, y ofrece una remoción rápida y sencilla, cuidando la uña natural sin comprometer el acabado ni la duración. Una combinación que refleja los valores de la marca: calidad, confianza, honestidad y diversidad.

Así, Masglo reafirma su posicionamiento como una marca innovadora y experta en el cuidado de las uñas, demostrando que el color no solo embellece, sino que también comunica quién eres y cómo disfrutas cada etapa de tu día. Porque cuando el cuidado se convierte en actitud, el color se transforma en una forma de expresión auténtica.

El color del amor propio.

Puedes conseguir Masglo en su página web: www.masglo.pe