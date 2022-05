Eugenio Derbez estrenó su cinta "The Valet", disponible en Star+. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Rodin Eckenroth

A inicios de la década del 2000, el actor mexicano Eugenio Derbez decidió abrirse nuevos horizontes en Estados Unidos, una industria en la cual viene posicionándose gracias a proyectos para el cine y la televisión, el último de los cuales es "The Valet", cinta ya disponible en Star+.

Fue en 2003 que el protagonista de "La Familia P.Luche" viajó a Los Ángeles (California) para hacer sus pininos "en un teatrito" y "a pedir citas con algunos productores", señaló a los medios mexicanos en medio de la promoción de su nueva película hecha para el 'streaming'.

"Era prácticamente invisible, era de que llegaba a las grandes oficinas de productores, directores, y no me hacían caso", recordó Eugenio Derbez. "En México [era de] 'señor Derbez pase para acá', me daban un ascenso a primera clase sin pedirlo y llegaba yo a Los Ángeles y no era nadie", dijo entre risas.

El episodio le dejó una lección al intérprete: "Me hizo entender que no es que seas una persona más valiosa por ser conocido en tu país, [sino que] simplemente en un lugar estás de moda y en otro no. Y para mí fue muy fuerte sentir eso", apuntó.

Carmen Salinas en el recuerdo de Eugenio Derbez

"The Valet" fue filmada en 2021 y significó el último trabajo para el cine de la fallecida actriz Carmen Salinas. Eugenio Derbez destacó el papel de la actriz, quien murió en diciembre de 2021 a los 82 años por una hemorragia cerebral, causada por hipertensión.

"Creo que es su mejor trabajo. Me da mucha tristeza que no haya podido ver terminado este producto, estaba ansiosa de ver el final, quisiera que esto sea un homenaje para ella, se ganó el corazón de todos nosotros", aseguró el creador de “El Super Portero” y “El Lonje Moco”.

En "The Valet", Eugenio Derbez encarna a un aparcador de automóviles cuya vida da un vuelco tras ser contratado por una estrella de Hollywood para que finja ser su pareja, pues en realidad está saliendo con un hombre casado.

Una historia que rinde tributo a los mexicanos, a decir del protagonista, quienes han sabido salir adelante en Estados Unidos. Esos paisanos suyos que, según dijo, le "regalaban comida" y ayudaron mucho durante sus inicios en la industria del cine y la televisión norteamericana.

