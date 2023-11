"El amor eterno sí existe": Florinda Meza recuerda a 'Chespirito' a nueve años de su muerte

Este 28 de noviembre se cumplen nueve años de la muerte del comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como 'Chespirito'. A propósito de esta fecha, su viuda, Florinda Meza, compartió una reflexión a través de las redes sociales, recordando su historia de amor a través de un relato.

La actriz, famosa por su papel de Doña Florinda en el Chavo del 8, publicó un video en el que resumió sus 40 años de relación. En sus conmovedoras palabras, ella admite que decidió sacrificar su maternidad con tal de estar con Roberto, pues el astro mexicano ya se había sometido a una vasectomía luego de su primer matrimonio.

"Él, Roberto, ya estaba casado y con 6 hijos. Se había hecho la vasectomía (...), pero ella, Florinda, que así se llama, decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida. Él siempre se lo agradeció y lo decía todo el mundo, pero además le pesaba intensamente no poder tener hijos con el amor de su vida, con su mujer ideal, así solía llamarla y lo decía en todas partes", narró la actriz.

"Amor eterno"

Tras casi una década de la muerte de 'Chespirito', Florinda Meza aún lo recuerda con amor y nostalgia. El flechazo que tuvieron los actores en los años 70 fue el inicio de una historia de "amor eterno", como ella lo afirma.

"Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz que me sigue diciendo: 'Mi bonita, aquí estoy... te amo'. Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito'. Para mí fuiste, eres y serás Mi Rober, quien me enseñó que el amor eterno sí existe", finalizó.

Florinda Meza revela por qué ya no se transmiten los programas de 'Chespirito'

A inicios de agosto de 2020 los entrañables programas creados por el comediante Roberto Gómez Bolaños, más conocido como 'Chespirito', dejaron de transmitirse en Televisa, ya que el contrato que otorgaba los derechos a la empresa expiró en aquel entonces.

Tras la muerte de Gómez Bolaños, la herencia de sus obras literarias fue otorgada a su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien tiene la potestad para comercializarlas. Sin embargo, hasta el momento ninguna empresa ha podido adquirir los derechos de transmisión de programas como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, Los Caquitos, entre otros.

A pesar de los rumores en redes sociales que apuntaban a que Florinda Meza, viuda de 'Chespirto', era la principal opositora a la retransmisión de las series, la actriz desmintió estas versiones en un video que compartió en sus redes sociales

"Los rumores de que yo me opongo a que los programas vuelvan a transmitirse son totalmente falsos. Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Respeto y amo al público como lo hacía Roberto y tanto él como yo amamos y respetamos nuestra profesión", expresó.

Excluida de las nuevas negociaciones

Florinda Meza enfatizó su deseo de que el legado de su esposo continúe siendo visto por el público y aclaró que no ha sido invitada a las nuevas negociaciones entre Televisa y Gómez Fernández para reanudar la transmisión de los programas.

"(Televisa) ya ha intentado hacer, por cuatro ocasiones, la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son para llegar a un feliz final, a menos que alguien quiera tronar la negociación o no sepa realizarla", agregó.

La recordada ‘Doña Florinda’ lamentó que los televidentes sean los únicos afectados por esta situación y pidió que dejen de involucrarla en el proceso de negociación y, en su lugar, exigir explicaciones a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones al respecto.

"Qué triste que el público está esperando, el comprador está en pie y no he sido yo quien dijo no; o sea que pregunten a quien tengan que preguntar", sostuvo.