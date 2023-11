Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, presenta su libro ‘Con permisito, dijo Monchito’.

Ramón Valdés es uno de los actores más queridos de la historia de la televisión. Valdés es recordado por dar vida al popular Don Ramón en la vecindad de El Chavo del 8 y en RPP conversamos con su hijo, Esteban Valdés, quien llegó a Lima para promocionar su libro Con permisito, dijo Monchito, donde relata momentos peculiares de la vida íntima de su padre.

Para el quinto hijo de Ramón Valdés, Don Ramón “sigue vigente y en el corazón de mucha gente” que lo ven en su personaje intentando escapar del Señor Barriga (Édgar Vivar) para no pagar la renta o recibiendo una bofetada de parte de Doña Clorinda (Florinda Meza).

“Es una maravilla poder verlo en televisión por más que ya tenga 35 años de fallecido. Él sigue ahí. No solo en la televisión sino en el corazón de la gente. En mi caso, como hijo, mis hermanas y toda su familia, es un honor, un placer y es muy emocionante ver que después de tantos años mi papá está vivo en todas partes”, manifestó.

En ese sentido, Esteban Valdés mencionó que su progenitor “se paría mucho a su personaje”. “Hay una línea muy delgada entre Ramón Valdés y el personaje de Don Ramón, que es quien conoce la gente y eso es lo que, precisamente, yo trato en mi libro: la vida íntima detrás de cámaras de Don Ramón con su familia, incluso antes de que se casara porque se casó tres veces y tuvo diez hijos”, agregó el escritor.

Ramón Valdés interpretó a Don Ramón en la icónica serie 'El chavo del 8' | Fuente: Instagram

Esteban Valdés presentará libro sobre su padre en Feria Ricardo Palma

Seguidamente, Esteban Valdés anunció que presentará su libro Con permisito, dijo Monchito en la Feria del Libro Ricardo Palma el 4 de diciembre. El hijo de Don Ramón también hará otra presentación en la Feria del Libro Chosica el 25 de noviembre y 2 de diciembre.

En otro momento, recordó que Ramón Valdés “quiso mucho al Perú” y que en su libro se relata el momento en que vino a nuestro país para grabar comerciales para una marca de turrones “En el libro, yo menciono que el último país donde mi papá trabajó antes de morir fue el Perú. Él estaba haciendo comerciales aquí de unos famosos turrones”, dijo.

Asimismo, enfatizó que su padre Ramón Valdés “dio lecciones maravillosas de que podemos burlarnos, reírnos, o tener sentido del humor para cualquier problema que se presente”. De igual manera, puntualizó que, en la vida real, su padre también tenía problemas de renta.

“Nuestra infancia fue un poco difícil en el aspecto de que, de la misma manera en que Don Ramón no tenía dinero para pagar la renta, en la vida real no la pagaba. Uno de los capítulos más largos del libro son las muchas casas que íbamos de niño porque en la vida real no te perdonan ni 2 meses”, declaró.

Por otro lado, explicó que su libro Con permisito, dijo Monchito hay un álbum de fotos así como el trabajo de artistas que hicieron la portada “con un significado muy especial” para su padre. Incluso, recalcó que se podrá leer a detalle “la última broma” que Don Ramón hizo días antes de fallecer el 9 de agosto de 1988.