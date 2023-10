Gloria Trevi tras acusaciones por presunto fraude fiscal: "Mientras más me peguen, más me defenderé"

La cantante mexicana Gloria Trevi fue acusada este martes por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, ha respondido a las acusaciones, que la Fiscalía General de la República (FGR) de México ha presentado en su contra, y se ha comprometido a saldar sus obligaciones tributarias, a través de un comunicado en redes sociales.

Según informes locales, la FGR había citado a la artista, de 55 años, a comparecer el 23 de octubre. En su comunicado, la cantante declaró: "Varios medios de comunicación dieron cuenta de que me 'buscaba' la Fiscalía General de la República por una supuesta 'defraudación fiscal'. Al respecto, les informó que hoy al mediodía comparecí ante la unidad de Delitos Financieros de la FGR".

Gloria Trevi también proporcionó detalles sobre la suma que se le atribuye: "El monto que dicen pendiente de impuestos es de 564 mil pesos. Esa sería la totalidad del adeudo. Creo tener un saldo a favor, con la autoridad fiscal mexicana, el SAT -Servicio de Administración Tributaria (SAT), de poco más de un 1 millón de pesos".

Por ello, la intérprete de Esa hembra es mala y Pelo suelto afirmó que está "viendo opciones legales" con sus abogados, pero la idea "es aclarar cualquier duda, y en su caso, pagar los impuestos que corresponda que exista en México y en cualquier parte del mundo".

"A mí me gusta dar la cara"

La cantente Gloria Trevi enfatizó la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y expresó su compromiso con ello: "Las personas que generan empleos y recursos, como yo, deben pagar impuestos de manera puntual para que en mi querido México la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas. Así que cuenten con que se 'cuadrarán' cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos", concluyó.

Además, Gloria, quien estrenó este año su bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, mencionó que las acusaciones fiscales están relacionadas con una querella presentada en Texas contra la empresa TV Azteca: "La demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca, y demás vinculados de Grupo Azteca, no se va a retirar". "Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar".

Minutos después de compartir el comunicado, la cantante mexicana realizó un en vivo en Instagram para hablar de esta "situación delicada", y dejar en claro su postura: "A mí me gusta dar la cara (...) Si debiera cualquier cosa, cubriría cualquier adeudo, porque creo que es una obligación que debemos considerar como algo positivo para tener un México más lindo".

¿Qué dicen los fans de Gloria Trevi?

Tras sus declaraciones, los seguidores de Gloria Trevi inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Comentarios como "Gracias por salir a dar la cara, hablar de frente, y desmentir esa información que la divulgan con el objetivo de causarte daño", "Amo que seas tan fuerte", "No estás sola", "Estamos contigo siempre", y "Confiamos en ti" llenaron las redes.