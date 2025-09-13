Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Así fue el concierto 'Grace for the world' que reunió a Karol G, Andrea Bocelli y otros artistas en el Vaticano

Karol G y Andrea Bocelli emocionan con interpretación de 'Vivo por ella' en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Karol G y Andrea Bocelli emocionan con interpretación de 'Vivo por ella' en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. | Fuente: Europa Press
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Sobre el cielo romano, un espectáculo de drones recreó figuras de la cristiandad, entre ellas la representación de Dios y Adán en la capilla Sixtina, así como el rostro sonriente del fallecido papa Francisco.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La plaza de San Pedro del Vaticano se transformó este sábado en el escenario del concierto multitudinario Grace for the World que unió música y mensajes por la fraternidad humana. Karol G encabezó la velada, compartiendo espacio con artistas de renombre como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend.

El evento, que formó parte de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en Roma, se desarrolló frente a la Basílica de San Pedro, colmada por miles de asistentes. Sobre el cielo romano, un espectáculo de drones recreó figuras de la cristiandad, entre ellas la representación de Dios y Adán en la Capilla Sixtina, así como el rostro sonriente del fallecido papa Francisco.

La cantante colombiana apareció vestida con un traje negro adornado con pedrería. Interpretó Mientras me curo del cora, incluido en su álbum Mañana será bonito (2023), y más tarde regresó para cantar junto al tenor Andrea Bocelli el clásico Vivo por ella.

Banderas, camisetas y símbolos de distintos países latinoamericanos se alzaron durante su actuación.

Karol G, Pharrell Williams, Andrea Bocelli y más estrellas se unieron en un show musical en la Plaza San Pedro

Karol G, Pharrell Williams, Andrea Bocelli y más estrellas se unieron en un show musical en la Plaza San PedroFuente: EFE

Pharrell Williams, John Legend y más voces en la Plaza de San Pedro

Andrea Bocelli inauguró el recital con el Ave María, en una gala transmitida a nivel internacional por plataformas como Disney+ y Hulu.

Pharrell Williams fue otro de los protagonistas de la noche. Antes de interpretar Happy, pidió al público que encendiera las linternas de sus teléfonos para iluminar la plaza. El cantante explicó que aquel momento era "una oportunidad para unirnos", pues cree que no se está "haciendo lo suficiente" en el mundo. 

Luego se presentó John Legend, quien acompañándose al piano interpretó Glory y Bridge Over Troubled Water.

La cita también incluyó a Angélique Kidjo, que rindió homenaje a Celia Cruz con La vida es un carnaval, y a Jennifer Hudson, que unió su voz a la de Bocelli en The prayer.

Por otro lado, la multitud se puso de pie para cantar por adelantado el cumpleaños del papa León XIV, que cumple 70 años este 14 de septiembre. Sin embargo, tal y como se había anticipado, el pontífice no asistió al concierto. En su lugar, el cardenal Mauro Gambetti tomó la palabra en nombre del Vaticano, reiterando el "no a la guerra" y el "sí a la paz y la fraternidad".

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Karol G Andrea Bocelli Grace for the World

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA