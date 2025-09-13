Así fue el concierto 'Grace for the world' que reunió a Karol G, Andrea Bocelli y otros artistas en el Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La plaza de San Pedro del Vaticano se transformó este sábado en el escenario del concierto multitudinario Grace for the World que unió música y mensajes por la fraternidad humana. Karol G encabezó la velada, compartiendo espacio con artistas de renombre como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend.

El evento, que formó parte de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en Roma, se desarrolló frente a la Basílica de San Pedro, colmada por miles de asistentes. Sobre el cielo romano, un espectáculo de drones recreó figuras de la cristiandad, entre ellas la representación de Dios y Adán en la Capilla Sixtina, así como el rostro sonriente del fallecido papa Francisco.

La cantante colombiana apareció vestida con un traje negro adornado con pedrería. Interpretó Mientras me curo del cora, incluido en su álbum Mañana será bonito (2023), y más tarde regresó para cantar junto al tenor Andrea Bocelli el clásico Vivo por ella.

Banderas, camisetas y símbolos de distintos países latinoamericanos se alzaron durante su actuación.

Karol G, Pharrell Williams, Andrea Bocelli y más estrellas se unieron en un show musical en la Plaza San PedroFuente: EFE

Pharrell Williams, John Legend y más voces en la Plaza de San Pedro

Andrea Bocelli inauguró el recital con el Ave María, en una gala transmitida a nivel internacional por plataformas como Disney+ y Hulu.

Pharrell Williams fue otro de los protagonistas de la noche. Antes de interpretar Happy, pidió al público que encendiera las linternas de sus teléfonos para iluminar la plaza. El cantante explicó que aquel momento era "una oportunidad para unirnos", pues cree que no se está "haciendo lo suficiente" en el mundo.

Luego se presentó John Legend, quien acompañándose al piano interpretó Glory y Bridge Over Troubled Water.

La cita también incluyó a Angélique Kidjo, que rindió homenaje a Celia Cruz con La vida es un carnaval, y a Jennifer Hudson, que unió su voz a la de Bocelli en The prayer.

Por otro lado, la multitud se puso de pie para cantar por adelantado el cumpleaños del papa León XIV, que cumple 70 años este 14 de septiembre. Sin embargo, tal y como se había anticipado, el pontífice no asistió al concierto. En su lugar, el cardenal Mauro Gambetti tomó la palabra en nombre del Vaticano, reiterando el "no a la guerra" y el "sí a la paz y la fraternidad".