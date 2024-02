Greta Gerwig, una de las Mujeres del Año, según la revista Time

Los reconocimientos continúan llegando para Greta Gerwig. La directora de Barbie, la película más taquillera del año pasado, ha sido honrada como una de las doce Mujeres del Año 2024, según la prestigiosa revista Time.



El objetivo del ranking es resaltar las historias de mujeres excepcionales que destacan en diversos campos como la medicina, el arte y el deporte, entre otros. La gala anual está programada para principios de marzo, coincidiendo con el Mes de la Historia de la Mujer.



Además de Gerwing, nominada a los Premios Oscar 2024, otras de las Mujeres del Año, según Time, son la actriz Taraji P. Henson, la tenista Coco Gauff, la cantante Andra Day y Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía.

Greta Gerwig, la directora de 'Barbie', es una de las Mujeres del Año, según la revista Time.Fuente: Instagram: @time

¿Por qué Greta Gerwig fue elegia una de las Mujeres del Año?

Según Naina Bajekal y Lucy Feldman, editora ejecutiva internacional y editora senior de Time, respectivamente, la decisión de reconocer a Greta Gerwig como una de las Mujeres del Año se basa en que pocos logros creativos fueron tan impactantes en 2023 como la película inspirada en la famosa muñeca.



Entre los reconocimientos de Barbie se destacan ocho nominaciones a los Premios Oscar 2024, incluyendo mejor película y mejor guión adaptado. Además, la cinta ha ganado cinco People's Choice Awards y un Globo de Oro.



Asimismo, Greta Gerwig es la única directora en la historia que ha logrado que sus tres primeras películas, Lady Bird, Mujercitas y Barbie, en solitario sean nominadas a mejor película en los Premios Oscar.

Greta Gerwig, la directora de 'Barbie', fue nominada a los Premios Oscar 2024 por guion adaptado.Fuente: AFP

¿Quienes son las Mujeres del Año, según la revista Time?

Greta Gerwig, directora de cine cuatro veces nominada al Oscar Coco Gauff, tenista de 19 años, ganadora del US Open Taraji P. Henson, actriz nominada al Oscar Leena Nair, directora ejecutiva de Chanel Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía Reem Hajajreh, fundadora y directora de la organización palestina Mujeres del Sol Yael Admi, cofundadora y líder del movimiento israelí Mujeres por la Paz Ada Limón, nombrada la 24.° poeta laureada de los EE.UU. Andra Day, cantante Nadia Murad, presidenta de la organización sin fines de lucro que busca la reforma de políticas y los recursos para la reconstrucción de las comunidades Jacqui Patterson, creadora del Proyecto Legado Chisholm Marlena Fejzo, profesora clínica

'Barbie'. de Greta Gerwig, fue la película más taquillera de 2023.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿En qué está trabajando Greta Gerwig después de Barbie?

“Recuerdo haber pensado que, ‘si [Barbie] funciona, todo el mundo va a pensar después que era inevitable’“, reflexionó sobre su exitosa película. “Pero eso no estaba garantizado“, comentó Greta Gerwing en una entrevista con Time.



Además, confirmó que ahora está enfocada en las nuevas adaptaciones para Netflix de Las Crónicas de Narnia. "No será exactamente como el público puede haber imaginado esos mundos", dice, "pero será más grande y audaz de lo que pensaban".

Las nominaciones a los Premios Oscar 2024 generaron polémica al no considerar a 'Barbie' en las categorías de dirección y actriz.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Greta Gerwig merecía ser nominada al Premio Oscar 2024 a mejor director por Barbie?

Barbie, el fenómeno global que arrasó en taquilla en 2023, también fue uno de los títulos más nominados a los Premios Oscar 2024, con un total de ocho menciones. Sin embargo, estas nominaciones no incluyeron a la directora Greta Gerwig ni a la protagonista Margot Robbie en las categorías de mejor dirección y mejor actriz.



Según Leny Fernández, conductora del podcast Mala sangre, Barbie "no tiene demasiados méritos", a comparación de propuestas como Oppenheimer, que es una "estupenda película", que además tuvo éxito comercial.



En cambio, Alberto Castro, director de cine y conductor del podcast Ya la vi, elogia el impacto de Barbie en la industria tras convertirse en el estreno más taquillero de 2023, destacando la habilidad de Gerwig para abordar discursos feministas.



Inés Fernández, cofundadora de Cinestesia, señala que Barbie es una propuesta "totalmente comercial" con un mensaje que considera valioso para compartir masivamente, a pesar de percibirla como "un poco superficial".



Juan Carlos Ugarelli, crítico en Las Horas Rojas, resalta que aunque Barbie recibió numerosas nominaciones al inicio de la temporada de premios, incluyendo los Golden Globes y los Critics' Choice Awards, su presencia posterior no fue tan destacada como se anticipaba.



Finalmente, Zoraida Rengifo, vicepresidenta de Apreci y periodista de Cinencuentro, comenta: "Barbie está incluida entre las seleccionadas para el Oscar a mejor película. Me parece una mención sin sentido, considerando además la competencia que tiene".

Entre los premios que ha recibido 'Barbie' están el Globo de Oro y los People's Choice.Fuente: Warner Bros. Pictures

