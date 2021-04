Harvey Weinstein | Fuente: EFE

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue acusado este lunes de 11 nuevos delitos sexuales en el condado de Los Ángeles (Estados Unidos), por lo que podría ser enviado a California a finales de este mes desde la cárcel de Nueva York donde cumple su condena en prisión por otro juicio similar.



Durante una audiencia celebrada por videollamada, el abogado de Weinstein, Norman Effman, argumentó que su cliente no está en condiciones de cruzar Estados Unidos por su delicado estado del salud, ya que está perdiendo visión y también necesita varias operaciones dentales.



El tribunal decidió aplazar la decisión sobre el traslado del exproductor hasta el 30 de abril y otorgó a la defensa una semana de plazo para presentar alegaciones contra el proceso.



Los 11 cargos por los que Harvey Weinstein está acusado en California se refieren a hechos acontecidos entre 2004 y 2005, aunque forman parte de un sumario secreto al que ha tenido acceso el diario Los Ángeles Times.



Según esta fuente, el listado de delitos corresponde a las denuncias que la Fiscalía de Los Ángeles ya hizo públicas en otoño del año pasado, sin añadir nuevas acusaciones.



"Weinstein enfrenta un total de cuatro acusaciones por violación y cuatro por copulación oral forzada, dos por agresión sexual con retención, y uno por penetración sexual mediante el uso de la fuerza en relación a cinco víctimas por crímenes que van de 2004 a 2013", resumió entonces la Fiscalía en un comunicado.



Una condena de hasta 140 años

Si fuera condenado por todos los delitos, Harvey Weinstein, que ya está entre rejas, podría recibir una condena de hasta 140 años de cárcel, que se sumarían a los 23 que ya dictaminó el juez de Nueva York por violación y agresión sexual.



La condena a Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales, aunque ha sido apelada por la defensa la semana pasada argumentando que no fue un juicio justo, ya que testificaron supuestas víctimas que no formaban parte de la acusación.



En total, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido.



El proceso para trasladar a Harvey Weinstein a California comenzó el año pasado, pero tuvo que detenerse por la pandemia del coronavirus.



Tanto la defensa como la acusación acordaron este 12 de abril saltarse una audiencia preliminar y acelerar el proceso, ya que al cumplir condena entre rejas no existe el riesgo de huida.

(Con información de EFE)



