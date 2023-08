Pese al divorcio, Britney Spears sigue pagando lujoso departamento de Sam Asghari

Britney Spears sigue generando noticia tras su divorcio con el modelo iraní-estadounidense, Sam Asghari. De acuerdo con información difundida por TMZ, la ‘princesa del pop’ es quien paga el departamento donde se viene quedando su exesposo luego de que ambos decidieran poner fin a su matrimonio por “diferencias irreconciliables”.

Según dio a conocer el medio especializado en celebridades, Britney Spears viene desembolsando la suma de 10 mil dólares mensuales para que Sam Asghari pueda vivir en una nueva casa ubicada en uno de los edificios más lujos de Los Ángeles, California. “Nos dijeron que 10 mil dólares es el costo de una unidad estándar en el rascacielos, pero Sam Asghari pudo llegar a un acuerdo para un mejor apartamento al precio base”, señaló TMZ.

Asimismo, se supo que este pago de Britney Spears se da por consejos de sus propios abogados ya que consideran “prudente” que la cantante continue asumiendo los gastos de su expareja.

“El abogado de Sam Asghari está dando a entender que desafiará el acuerdo prenupcial, y es casi seguro que terminará con Britney Spears extendiendo un cheque a Sam. Las fuentes dicen que al final la cantidad ascenderá a varios cuentos de miles de dólares”, explica el medio.

Britney Spears y Sam Asghari se pronunciaron tras su separación | Fuente: Getty Images

Britney Spears y Sam Asghari hablaron de su separación

Documentos judiciales de un tribunal en Los Ángeles confirmaron que Britney Spears se divorció de Sam Asghari luego de 14 meses de matrimonio. “Después de seis años de amor y compromiso entre los dos, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro camino juntos”, escribió Asghari en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Britney Spears afirmó que ya no podía “soportar el dolor” del proceso de divorcio con Sam Asghari. Del mismo modo, la intérprete de 'Baby One More Time’ aseguró estar “un poco sorprendida” de que la relación con el también actor haya llegado a su fin.

"Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos (…) 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente", escribió la artista de 41 años en sus redes sociales.

TMZ precisó que la expareja todavía no se habla, aunque sí pudieron llegar a un acuerdo por sus perros. Sam Asghari se quedará con la dóberman, Porsha. Mientras que Britney tendrá a los otros cuatro perros, incluidos un pastor australiano Sawyer y un nuevo cachorro llamado Snow.