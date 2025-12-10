Hija de 'La Roca' hace oficial su relación con la luchadora Tatyanna Dumas

Simone Johnson, hija del actor Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca', hizo oficial su relación con la luchadora profesional Tatyanna Dumas, con quien comparte pantalla en el programa semanal NXT de la WWE.

"El amor vuelve a surgir, una y otra vez", decía el pie de la publicación en Instagram, donde la pareja aparecía besándose y abrazándose en varias ocasiones. "Soy muy afortunada", agregó.

Aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzaron a salir, se sabe que en septiembre ambas aparecieron juntas en una alfombra roja, acompañadas por Dwayne Johnson, durante el estreno de The Smashing Machine.

El mes pasado, Simone también compartió una foto con Dumas en una publicación navideña, donde ambas aparecían asistiendo a un partido de fútbol americano de la Universidad de Virginia. "Agradecida", escribió la luchadora, acompañando la imagen de la pareja abrazada.

Ambas luchadoras forman parte del programa de desarrollo de WWE.Fuente: Instagram: Simone Johnson

Simone y Dumas aparecen en NXT, un espacio dedicado a luchadores emergentes que aún no han debutado en los programas principales de WWE, como RAW o SmackDown.

En diversas ocasiones, Dwayne Johnson dijo estar orgulloso de que su hija desee continuar la tradición familiar en la lucha libre. Simone es la primera superestrella de cuarta generación en la historia de WWE, siguiendo los pasos de su padre, su abuelo Peter Maivia y su padre Rocky Johnson, quienes también fueron parte de la compañía.

"Antes que nada, es un honor que mi hija quiera seguir mis pasos, pero más importante aún; ella realmente quiere crear y forjar su propio camino, lo cual es muy importante", dijo el actor en una entrevista que data de mayo de 2020 en The Tonight Show, donde dijo: "Estoy muy, muy orgulloso de ella".