“Quédate, por favor”: Ibai Llanos pide a Hernán Barcos que no se vaya de Alianza Lima

Después de que se confirmara que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, su salida sigue generando debate entre hinchas y conocedores del fútbol.

La reciente decisión del club de no renovar al delantero argentino ha provocado reacciones divididas: mientras una parte de la afición rechaza rotundamente la postura de la dirigencia blanquiazul, un sector considera que el ciclo del atacante ya estaría concluido.

En medio de esta controversia, una intervención inesperada se volvió viral en redes sociales.

El pedido de Ibai Llanos a Hernán Barcos

El streamer español Ibai Llanos respondió a un seguidor peruano en TikTok, quien le pidió enviar un mensaje al ‘Pirata’. “Un mensaje para que se quede Barcos”, solicitó el usuario @intimojuan. Ibai no dudó en sumarse al pedido: “Barcos, quédate, por favor, quédate”, declaró en un clip que rápidamente se difundió entre los hinchas aliancistas.

La participación del creador de contenido sorprendió por su espontaneidad, aunque no es la primera vez que demuestra simpatía por el club victoriano. En ocasiones anteriores, Ibai -quien incluso organizó un concurso internacional donde ganó el tradicional pan con chicharrón peruano- ha expresado que Alianza Lima es “el más grande del Perú”. Como se recuerda, lo dijo en un stream con el popular creador de contenido Davoo Xeneize.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

Tras la confirmación, Barcos se manifestó por lo que será su salida de Alianza Lima a fin de temporada.

El exinternacional con la Selección de Argentina habló de manera breve tras el reciente entrenamiento íntimo bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito.

“Por respeto al club y al hincha, sobre todo al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado, hablamos”, declaró Barcos a los medios locales. Posteriormente, el popular ‘Pirata’ indicó que dará más detalles de su inminente marcha cuando se termine la actual campaña de la Liga1.

“No voy a hablar ahora. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos”, agregó el también exGremio de Porto Alegre y LDU Quito.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

El delantero argentino llegó a Alianza Lima en el año 2021 tras un breve paso por el Bashundhara Kings de Banglasdesh, donde apenas jugó un solo partido.

En su primera temporada con el cuadro de La Victoria, disputó 29 partidos y anotó 11 goles. Al año siguiente, jugó 41 encuentros y marcó 18 goles, con un promedio de 0.44 goles por encuentro. El 2022 jugó dos partidos menos y marcó 17 tantos, logrando el mismo promedio de anotación.

Al año siguiente, jugó 33 partidos y marcó 16 goles. Y en este 2205 tiene disputado 44 cotejos y marcado 14 goles, a falta de -si todo se da como Alianza Lima lo espera- cuatro encuentros.

Ahora, como máximo, tendrá cuatro partidos para despedir de Alianza Lima. Los dos primeros serán contra Sporting Cristal, y si vence a los celestes, enfrentarán a Cusco FC a ida y vuelta.