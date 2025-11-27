Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con tenso encuentro en programa de la 'Chola Chabuca'

Melissa Klug volvió a la televisión como invitada en el programa Esta noche, conducido por la Chola Chabuca, donde habló sobre su reciente separación de Jesús Barco. En el adelanto difundido por el espacio, la empresaria se mostró afectada al recordar el episodio que desencadenó el problema y aseguró que aún no lo ha perdonado, pese a haber sido vistos juntos en diversas ocasiones.

"Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. Todavía no lo he disculpado", expresó la 'Blanca de Chucuito' durante la entrevista.

En las imágenes también se observa el ingreso de Jesús Barco al set, donde reconoció haber cometido un error. "Tomé una mala decisión", se le escucha decir al futbolista.

Luego se puede ver que Jesús Barco toma de la mano a Melissa Klug, un gesto que en redes sociales abrió el debate de una posible reconciliación. "Está temblando", comentó la influencer mientras permanecía frente al padre de su última hija.

Los nuevo retoques estéticos de Melissa Klug

Durante su reaparición, la 'Blanca de Chucuito' mostró su renovada figura tras someterse a diversas cirugías estéticas, entre ellas, según declaró, lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas.



"Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita...", señaló.

La información fue revelada por Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, donde la conductora opinó que, más allá de lo estético, el proceso tuvo una motivación emocional.

"Melisa está en un proceso, como ella dice, pensándolo... pero también atravesando, yo creo, una etapa en la que quiere verse mejor. Tal vez este tipo de actitudes y de problemas en su relación han hecho que ella no se sienta bien consigo misma, que la autoestima se le baje un poco, y por eso tal vez ha decidido hacerse algunos arreglitos", comentó.