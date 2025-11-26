Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Saben cómo son los hombres": Ana Paula Consorte revela el motivo que retrasa su boda con Paolo Guerrero

La modelo Ana Paula Consorte contó por qué todavía no se casa con Paolo Guerrero.
La modelo Ana Paula Consorte contó por qué todavía no se casa con Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Habrá boda? La modelo brasilera se sinceró y contó por qué todavía no se casa con Paolo Guerrero tras confirmar sus planes de matrimonio con el delantero de Alianza Lima.

Ana Paula Consorte reveló el verdadero motivo que viene retrasando su boda con Paolo Guerrero. La modelo brasileña estuvo en un evento promocionando sus productos de belleza y no dudó en hablar sobre los planes de matrimonio que tiene con el actual delantero de Alianza Lima.

Fue ante las cámaras de América Hoy que la también influencer mencionó que todavía no tiene una fecha exacta de su boda con el popular 'Depredador'.

"Sobre el matrimonio. ¿Ya hay fecha de matrimonio?", preguntó la reportera del mencionado programa. "No, todavía no. Estos días estábamos hablando sobre eso (…) Saben cómo son los hombres", comenzó diciendo Consorte.

Asimismo, mencionó que la razón por la que no realiza su boda es porque Guerrero quiere que ella vea toda la organización del evento. "Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Entonces, creo que el próximo año (se puede dar)", exclamó.

En otro momento, Ana Paula Consorte confirmó el matrimonio con el delantero de la selección peruana. "Sí, sí habrá (boda). Será más adelante, sí", sostuvo. Al ser consultada si se hará el 2026, respondió: "¿Quién sabe? Por ahí que sí".

Finalmente, descartó que se quedó como "la eterna novia". "No, no, no. De eso ya hablamos. Ya ordenamos todo, solo que yo tengo que arreglar todas las cosas", aseveró.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen dos hijos: José Paolo y Paolo André.
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen dos hijos: José Paolo y Paolo André. | Fuente: Instagram

Ana Paula Consorte confirmó que tiene planes de boda con Paolo Guerrero

Meses atrás, Ana Paula Consorte confirmó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (qué pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

En otro momento, Ana Paula Consorte ratificó que tanto ella como Paolo Guerrero quieren tener una hija. "Si, yo quiero una mujercita. Yo y Paolo queremos", remarcó.

Cabe resaltar que Guerrero tiene dos hijos varones con la modelo. "A los dos les encanta la pelota. Yo soy su entrenadora. Son super traviesos y lindos", acotó. 

Ana Paula Consorte reveló que ya tiene planes de boda con Paolo Guerrero.
Ana Paula Consorte reveló que ya tiene planes de boda con Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero "le pidió la mano" en Brasil

Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero le pidió la mano en Brasil cuando fueron de compras con sus hijos. Fue durante el programa Mande quien mande que la bailarina contó que el delantero de 40 años hizo la pedida de mano dentro un estacionamiento en un centro comercial en Brasil.

"Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos bajando de hacer shopping y ahí estaba con mis hijos y me dice: 'Ya, entonces ahora'. Entonces, él se arrodilló y me pidió la mano", expresó en febrero de este año.

No obstante, Consorte confesó que hubiera querido que la pedida de mano sea "una cosa más bonita" y no dentro de un centro comercial.

"Yo le dije: '¿entonces, te arrodillas? Aquí no se puede' y él respondió 'no sé, ya te lo pedí'. Esa fue su forma (de pedir la mano). Eso fue en Brasil. Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita", admitió la brasileña en sus confesiones por el Día de San Valentín.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Ana Paula Consorte Paolo Guerrero

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA