"Saben cómo son los hombres": Ana Paula Consorte revela el motivo que retrasa su boda con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte reveló el verdadero motivo que viene retrasando su boda con Paolo Guerrero. La modelo brasileña estuvo en un evento promocionando sus productos de belleza y no dudó en hablar sobre los planes de matrimonio que tiene con el actual delantero de Alianza Lima.

Fue ante las cámaras de América Hoy que la también influencer mencionó que todavía no tiene una fecha exacta de su boda con el popular 'Depredador'.

"Sobre el matrimonio. ¿Ya hay fecha de matrimonio?", preguntó la reportera del mencionado programa. "No, todavía no. Estos días estábamos hablando sobre eso (…) Saben cómo son los hombres", comenzó diciendo Consorte.

Asimismo, mencionó que la razón por la que no realiza su boda es porque Guerrero quiere que ella vea toda la organización del evento. "Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Entonces, creo que el próximo año (se puede dar)", exclamó.

En otro momento, Ana Paula Consorte confirmó el matrimonio con el delantero de la selección peruana. "Sí, sí habrá (boda). Será más adelante, sí", sostuvo. Al ser consultada si se hará el 2026, respondió: "¿Quién sabe? Por ahí que sí".

Finalmente, descartó que se quedó como "la eterna novia". "No, no, no. De eso ya hablamos. Ya ordenamos todo, solo que yo tengo que arreglar todas las cosas", aseveró.