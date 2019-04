Por primera vez, Priyanka Chopra escuchó a su esposo Nick Jonas cantar en vivo con su banda los Jonas Brothers. | Fuente: Instagram

Priyanka Chopra, la esposa de Nick Jonas, ya había comentado que no era fan de los Jonas Brothers antes de empezar su romance con el cantante. Eso ya cambió y (por fin) la actriz pudo asistir a un concierto de la banda.

La protagonista de "Quantico" compartió, en Instagram, unas fotos donde aparece posando con los Jonas Brothers y otra donde se unen los padres de su esposo y su hermano menor, Franklin.



"Mi primer concierto de los Jonas Brothers. ¡Y fue increíble! Estoy tan orgullosa de ustedes", escribió Priyanka Chopra como leyenda de las imágenes.

En enero, la actriz dijo que no sabía mucho sobre Nick Jonas ni sobre su grupo antes de conocerse. "En realidad, no sabía mucho sobre ellos. Digo, todos conocían a los hermanos Jonas”, alegó para luego continuar. "Simplemente yo no sabía de su música. Conocía algunas canciones, pero no sabía mucho sobre ellos", agregó Priyanka.

Priyanka Chopra acompañada por los Jonas Brothers y los padres de su esposo. | Fuente: Instagram

LA REUNIÓN DE LOS BROTHERS

Los Jonas Brothers se reunieron después de una pausa de seis años para lanzar el tema "Sucker", que se convirtió en un homenaje a las mujeres de su vida.

Sus parejas Priyanka Chopra, Sophie Turner y Danielle Jonas protagonizaron el videoclip. La canción alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100.

Se le preguntó a Joe Jonas si su hermano menor, Frankie, se uniría a los Jonas Brothers ahora que se graduó de secundaria; pero no hubo respuesta.