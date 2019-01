El romance de Priyanka Chopra y Nick Jonas se podría llamar como un "cuento de hadas millenial". Después de una fastuosa boda, la pareja se encuentra de nuevo enfocada en sus trabajos. Pero, todos quieren saber más de su historia de amor.

Así es como la conductora Ellen DeGeneres le preguntó a la actriz cómo conoció a su ahora esposo. Priyanka Chopra reveló que todo se dio a través de las redes sociales. "Él me envió un DM [mensaje directo en Twitter] en realidad. ¡Muy millenial nosotros!", dijo entre risas. "Me escribió en Twitter diciendo que había escuchado de amigos en común que debíamos conocernos", sostuvo la actriz. Después de leer el mensaje, ella pensó que sí era buena idea.

¿Y que sabía sobre Nick Jonas antes de conocerse? ¿Era fan de los Jonas Brothers? Sorprendentemente, no. "En realidad, no sabía mucho sobre ellos. Digo, todos conocían a los hermanos Jonas”, alegó Priyanka Chopra para luego continuar. "Simplemente yo no sabía de su música. Conocía algunas canciones, pero no sabía mucho sobre ellos", agregó la actriz.

Como no conocían bien la carrera del otro, después de que comenzaron su relación decidieron mostrarse sus trabajos de jóvenes, incluidas las cosas vergonzosas.

A la actriz, que este año publicará un libro de memorias, le me sorprende cómo a su esposo Nick Jonas no se le ha subido la fama a la cabeza. "No ha sido corrompido. Es tan centrado en la familia y sus padres. Es muy dulce", aseguró Priyanka Chopra.



LAS BODAS

Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron la llamada "boda del año" en India, a fines del 2018, que incluyó cinco días de eventos y fuegos artificiales. Las primeras fotos de la ceremonia fueron compartidas por la pareja, en Instagram, con las frases "el día más feliz de mi vida" y "para siempre comienza ahora".

La boda cristiana se realizó, el pasado 1 de diciembre, en el palacio de Umaid Bhawan en la ciudad de Jodhpur. Paul Kevin Jonas, padre del músico, ofició el enlace.

Al matrimonio de Nick Jonas y Priyanka Chopra le siguió una fastuosa recepción a la que asistieron 225 invitados entre los que estuvieron los hermanos Jonas: Frankie, Kevin y Joe.

Al día siguiente, la pareja celebró un matrimonio hindú que llegó después de varios eventos pre boda; entre ellos un fastuoso espectáculo de música y danza india llamado "sangeet".

LA VIDA DE LOS RECIÉN CASADOS



Priyanka Chopra, que ganó el concurso Miss Mundo en el año 2000, pasó de Bollywood a protagonizar la serie "Quantico". También lanzó canciones con populares artistas como Pitbull y The Chainsmokers.

Nick Jonas, por su parte, empezó su carrera cuando era niño como líder del grupo de música The Jonas Brothers, junto a sus dos hermanos. En los últimos años, se transformó, dando una imagen más madura y moderna, y empezó a actuar.